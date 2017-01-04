[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] VeriME - Цифровая аутентификация 15.12.2017-15.03.2018 - ICO | MMGP

VeriME - это децентрализованная экосистема, работающая на блокчейн и использующая самые современные биометрические технологии для аутентификации клиента при покупке товаров и услуг. Клиенты могут подтвердить свою личность при помощи VeriME всего за несколько секунд, что экономит время и повышает качество обслуживания.
Процесс аутентификации не менялся уже 40 лет и VeriME привнесет изменения, предоставив простой, быстрый и безопасный способ цифровой аутентификации. С помощью VeriME вы можете пройти аутентификацию не выходя из дома. Вам также не нужно беспокоиться о том, что ваши личные данные попадут в нехорошие руки. Ваши личные данные или документы будут храниться в зашифрованном виде и никогда не будут передаваться третьим лицам. VeriME использует машинное обучение, облачные вычисления и искусственный интеллект для обеспечения самой точной проверки.
Pre-ICO:
15.12.2017-31.01.2018
ICO:
01.02.2018-15.03.2018
Токен:
VRM
Платформа:
Ethereum
Тип:
ERC20
Курс:
1 VRM = 0.0003333 ETH
Всего токенов:
1 000 000 000
Токенов будет продано:
300 000 000
Распространяется в ICO
: 30%
Принимает:
ETH, BTC, Фиат
Конечная цель
: 100 000 ETH
Распределение токенов:
30% - ICO
21% - Партнерам
15% - Команде
18% - Резерв
10% - Бонус
3% - Советникам
3% - Баунти
Баунти-кампания:
20% - Подписи на форумах
18% - Творческие конкурсы
11% - Youtube
11% - Twitter
16% - Facebook
11% - Reddit
2% - Telegram
Контакты:
https://www.verime.mobi/ico/
https://verimemobi.slack.com/
https://twitter.com/VeriME_mobi
https://www.facebook.com/VeriMEDigital/
https://medium.com/@verime.mobi
https://t.me/joinchat/Gizz-A7awH81i3pEGgB1dw
https://www.verime.mobi/ico/assets/dl/whitepaper.pdf