[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] VeriME - Цифровая аутентификация 15.12.2017-15.03.2018 - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] VeriME - Цифровая аутентификация 15.12.2017-15.03.2018

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:42
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 209
УГ: 13
КП: 0.165
подарки
[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] VeriME - Цифровая аутентификация 15.12.2017-15.03.2018

VeriME - это децентрализованная экосистема, работающая на блокчейн и использующая самые современные биометрические технологии для аутентификации клиента при покупке товаров и услуг. Клиенты могут подтвердить свою личность при помощи VeriME всего за несколько секунд, что экономит время и повышает качество обслуживания.

Процесс аутентификации не менялся уже 40 лет и VeriME привнесет изменения, предоставив простой, быстрый и безопасный способ цифровой аутентификации. С помощью VeriME вы можете пройти аутентификацию не выходя из дома. Вам также не нужно беспокоиться о том, что ваши личные данные попадут в нехорошие руки. Ваши личные данные или документы будут храниться в зашифрованном виде и никогда не будут передаваться третьим лицам. VeriME использует машинное обучение, облачные вычисления и искусственный интеллект для обеспечения самой точной проверки.




Pre-ICO: 15.12.2017-31.01.2018
ICO: 01.02.2018-15.03.2018
Токен: VRM
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Курс: 1 VRM = 0.0003333 ETH
Всего токенов: 1 000 000 000
Токенов будет продано: 300 000 000
Распространяется в ICO: 30%
Принимает: ETH, BTC, Фиат
Конечная цель: 100 000 ETH
Распределение токенов:
30% - ICO
21% - Партнерам
15% - Команде
18% - Резерв
10% - Бонус
3% - Советникам
3% - Баунти
Баунти-кампания:
20% - Подписи на форумах
18% - Творческие конкурсы
11% - Youtube
11% - Twitter
16% - Facebook
11% - Reddit
2% - Telegram


Контакты:
https://www.verime.mobi/ico/
https://verimemobi.slack.com/
https://twitter.com/VeriME_mobi
https://www.facebook.com/VeriMEDigital/
https://medium.com/@verime.mobi
https://t.me/joinchat/Gizz-A7awH81i3pEGgB1dw
https://www.verime.mobi/ico/assets/dl/whitepaper.pdf

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO/ICO] Gex Crypto – цифровая торговая платформа 11.11.2017[BOUNTY] veranika55 ICO 1 18.11.2017 23:59
[pre-ICO] [BOUNTY] Unity - цифровая валюта для свадеб 30.10-3.11.2017 Jeff Jeff ICO 0 20.10.2017 05:00
[ICO][BOUNTY] The MEMESSENGER 25.07.2017-апрель 2018 upline ICO 0 16.08.2017 14:46
[ICO][BOUNTY] ACT 18.11.2017-18.01.2018 upline ICO 0 09.08.2017 13:10
[ICO][BOUNTY] PRCR 01.09.2017-01.01.2018 upline ICO 0 06.08.2017 12:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Знакомлюсь)
От Rom41k1408 в разделе «Українці»
Аватар kislov
[ICO][BOUNTY]Reality Clash – Мощная игра 29.08 – 29.09.2017
От kislov в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар wwwmaster
Как выводить деньги с кошельков webmoney на банковский счет?!
От wwwmaster в разделе «WebMoney»
Аватар Commons
Республиканская партия США провела праймериз с помощью блокчейна
От Commons в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Tigrenish
Новостной дайджест MMGP за октябрь
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Против главы Нацбанка Украины заведено уголовное дело
От Njord в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
433,917
Тем
503,359
Сообщений
12,634,304

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram