Рыночная капитализация биткойна превысила уровень Visa - Новости криптовалют | MMGP

Все больше и больше людей пытаются откусить кусок от пирога биткойна, ведь его рыночная капитализация превысила уровень Visa. На момент написания статьи общая стоимость активов Visa составляет 252.74 млрд $, а общая капитализация биткойна 260.06 млрд $. Совсем неплохо для того, что недавно называли «мошенничеством» и «пузырем»!
Рост цены биткойна — это новость, лидирующая в новостных лентах. Совсем недавно его стоимость превысила 10 000 $, сумму, еще в ноябре казавшуюся невероятной, но следующий скачок несколько дней спустя до 15 000 $ поверг в шок самых отчаянных скептиков, и на вчерашний день цена, подскочившая до 18 000 $, является абсолютным рекордом. И хотя на сегодня стоимость просела до 15 550 $, это не играет существенной роли, так как тенденция к повышению остается.
Чарли Билелло, директор по исследованиям Pension Partners, написал в Twitter: не смотря на то биткойн оставил позади общую капитализацию Visa, по количеству сделок Visa держит первое место с более чем 150 миллионов сделок в день по сравнению с менее чем 500 000 у биткойна.
В последнее время трудно отслеживать изменение стоимости биткойна, так как не успеете вы моргнуть, как она изменяется на тысячи в ту или другую сторону. Не смотря на множество «Ванг от экономики» никто не может точно предсказать? какова будет его стоимость через день, а тем более неделю.
Благодаря крупнейшим игрокам на финансовых рынках в США, таким как CBOE и CME Group, объявившим о запуске фьючерсных контрактов на биткойн, легитимизировавших криптовалюты для больших инвесторов, стоимость биткойна будет неизменно стремиться вверх.
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