[KNC] Kyber Network - kyber.network – особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP
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[KNC] Kyber Network - kyber.network – особенности, покупка/продажа, аналитика

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[KNC] Kyber Network - kyber.network – особенности, покупка/продажа, аналитика


Общие сведения о Kyber Nebtwork

Kyber Network – децентрализованная платформа, сочетающая в себе платежную систему и сервис по обмену цифровых активов. Работает на базе одноименной криптовалюты KNC. Предоставляет возможность проведения различных транзакций с криптоактивами без таких посредников, как классические биржи криптовалют. Платформа запущена в 2017 году, находится на этапе разработки и тестирования.

Клиент площадки должен быть запущен в первой половине 2018 года. Выход на рынок конечного продукта запланирован на начало 2019 года. Начальная версия платформы получит поддержку криптовалюты Ethereum и токенов стандарта ERC20.

Технические характеристики Кибер Нетворк

Kyber Network по сути предоставляет биржевой функционал и имеет собственный API для использования платежных инструментов, позволяющих пользователям сети Ethereum принимать платежи в различных криптовалютных токенах. Инструменты платформы посредством API можно интегрировать в различные проекты, в том числе коммерческие, для приема платежей в ETH и иных токенах.

Кибер Нетворк разрабатывается на базе сети Эфириума, однако разработчики планируют реализовать, так называемые, кроссчейновые транзакции, позволяющие работать с разными цифровыми валютами, с применением активных узлов и функциональных протоколов, таких как Cosmos и Polkadot.

Одна из целей проекта – предоставление простого и удобного инструмента для конвертации всевозможных криптовалютных токенов. На данный момент в рамках различных ICO выпускается масса токенов, конвертировать которые в другие активы зачастую достаточно сложно. Kyber Network позволит легко обменивать разные токены на другие монеты или цифровые активы, принимать платежи в практически любых криптовалютах.

На платформе не предусмотрены книги заявок и ордера в их классическом понимании. Инвесторы, трейдеры и пользователи криптовалют смогут узнать курс обмена еще до совершения операции, получив в итоге необходимую сумму. Преимуществом сервиса является отсутствие дополнительных комиссий, помимо невысоких сборов за произведение операций.

С помощью сервиса пользователи смогут использовать любые имеющиеся токены для произведения транзакций, независимо от того, какие токены принимает контрагент, к примеру, интернет-магазин.

Если продавец принимает только токен А, а у покупателя имеется лишь токен Б, он может использовать его для оплаты, при этом токен Б автоматически конвертируется в токен А, который и получит продавец. Процедура осуществляется в рамках одного смарт-контракта.

Для произведения операций будет выпущен новый контрактный кошелек, позволяющий отправлять и получать любые токены. При этом не нужно будет каждый раз создавать отдельный смарт-контракт или изменять существующий. Благодаря этому, продавцы смогут значительно расширить клиентскую базу, а пользователи получат доступ к большому количеству продуктов.

Ликвидность обмена будет обеспечиваться за счет наличия крупного резерва в различных токенах. Резерв будет находиться под управлением смарт-контракта Kyber Network, формирующего курс обмена по каждой торговой паре. Операции будут производиться по максимально выгодному для пользователя курсу.

Для обеспечения пользователей функциональными API-инструментами в сети реализована технология on-chain (ончейн), позволяющая быстро конвертировать любые токены в другие активы. Платформа является полностью децентрализованной.

Финансовые характеристики Kyber Network

В основе платформы лежит собственный токен KNC, использующийся для конвертации токенов и вознаграждения участников, поддерживающих работу сети. Выпуску токенов KNC осуществлялся в рамках ICO, завершившегося в сентябре 2017 года.

Проект привлек 200 тысяч ETH. Общее количество монет составляет 215 625 349 KNC. По состоянию на 7 декабря 2017 года в обороте находится 134 132 697 KNC. Согласно данным сервиса CoinMarketCap на указанную дату, рыночная капитализация криптовалюты составляет $193 214 126 или по актуальному курсу 12 686 BTC, при стоимости 1 KNC в $1,44.

Монета достаточно активно торгуется на криптовалютных биржах.

Криптовалюта и сама платформа ориентирована на различные экономические и финансовые сегменты. Сервис может найти применение в различных коммерческих проектах, позволяя магазинам и другим компаниям принимать оплату за свои товары и услуги в различных криптовалютах.

Платформа будет полезной для инвесторов, участвующих во всевозможных ICO, позволяя им обменивать разные токены для получения прибыли. Благодаря технологии кроссчейн, платформа способна обеспечить взаимодействие между практически любыми существующими и выпускаемыми в будущем цифровыми активами.

Биржи, на которых торгуется KNC

Несмотря на то, что монета появилась совсем недавно, она уже успела набрать популярность и попасть в листинг многих криптовалютных бирж, в том числе, достаточно крупных.

На момент подготовки данного материала, криптовалюта KNC торгуется на следующих биржах:
На большинстве из представленных торговых площадок монета торгуется в парах к Bitcoin, Ethereum и Tether. На биржах Coinnest и Coinrail криптовалюта KNC также торгуется в паре к корейскому вону. Основные торговые объемы приходятся на платформы Huobi, Binance и Coinnest.

Где купить KNC за рубли, доллары, евро или Bitcoin?

Купить криптовалюту Kyber Network можно на одной из вышеперечисленных бирж. Но, на большинстве из них монета торгуется только в парах к Bitcoin и Ethereum.

Возможности прямой покупки за доллары США, евро или рубли на данный момент нет. На Coinnest и Coinrail монету можно купить за корейский вон, однако, данный вариант является актуальным практически только для граждан Южной Кореи.

Если у вас имеется BTC или ETH, проблем с покупкой не возникнет, достаточно воспользоваться одной из приведенных бирж. В противном случае, чтобы купить монету за фиат, придется сначала приобрести Bitcoin или Ethereum. Сделать это можно на любой удобной для вас бирже или через онлайн-обменник.

Далее уже за купленные монеты можно приобрести KNC на одной из вышеперечисленных торговых площадок. Также монету можно купить за криптовалюту Tether, представляющую собой виртуальный аналог доллара США. Tether также торгуется на различных площадках.

Как продать Кибер Нетворк за другие криптовалюты или фиат?

Продать монету можно точно так же, как и купить – на одной из криптовалютных бирж. Однако, опять же продать KNC можно только за Bitcoin, Ethereum или Tether. Прямая продажа за доллары США, евро или рубли на данный момент невозможна, поддерживается только корейский вон, что является неактуальным вариантом для большинства трейдеров из русскоязычного сообщества.

Поэтому, если необходимо обменять KNC на фиат, сначала придется продать его за BTC или ETH, которые затем вывести в нужную фиатную валюту. Однако, не забывайте, что для вывода фиата, большинство бирж требует верификации. Также монету можно продать за криптоактив Tether (USDT), который затем можно напрямую вывести в доллары США на некоторых криптовалютных биржах.

Стоит ли покупать KNC? Будет ли расти Kyber Network?

Инвесторы достаточно положительно восприняли новую криптовалюту и сам проект, о чем свидетельствует успех ICO и последующий рост капитализации монеты. Платформа обладает очень хорошими перспективами и может предоставить рынку действительно удобные, и полезные инструменты.

Если команде проекта удастся реализовать все поставленные цели, платформу ожидает успех, соответственно, криптовалюта заметно вырастет в цене. Однако, на данный момент нельзя с уверенностью утверждать об успехе или провале, поскольку монета появилась недавно, а первая версия платформы будет доступна только в начале 2018 года.

В то же время инвесторы и трейдеры проявляют активный интерес к KNC, о чем свидетельствуют высокие объемы торгов на биржах. Курс криптовалюты постепенно растет, не без скачков, но тенденция положительная. При грамотном подходе данную криптовалюту можно рассматривать, и как объект для долгосрочных инвестиций, и как инструмент для спекулятивного заработка на курсовых колебаниях.
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