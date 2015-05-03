Команда Opporty выпустила новое обновление - Gamification 2.0 - Новости криптовалют | MMGP

Разработчики Opporty, маркетплейса для малого и среднего бизнеса, сегодня объявили о выпуске нового обновления под названием Gamification 2.0, которое позволит пользователям с зарегистрированными учетными записями компаний получать вознаграждение в виде токенов OPP и дополнительные баллы за выполнение определенных действий.
Opporty является децентрализованной блокчейн-платформой, нацелена на решение проблем малого и среднего бизнеса, таких как маркетинг, репутация, привлечение новых клиентов. Первоочередной задачей Opporty является удовлетворение малых потребностей предпринимателей. Используя единую платформу, владельцы бизнеса могут решить большое количество проблем всего в два клика. Это многофункциональное решение теперь вознаграждает тех, кто использует весь функционал платформы, благодаря последнему обновлению - Gamification 2.0.
Gamification доступна только пользователям с зарегистрированными учетными записями компании. Пользователи получают токены OPP и дополнительные рейтинговые очки для развития своего бизнеса с помощью Opporty. После того, как пользователь зарегистрирует учетную запись своей компании, Gamification активируется по умолчанию. Эта функция включает в себя публикацию различных вопросов и предложений, публикацию статей в блогах, обмен ссылками, отзывами и др. Полученные токены OPP могут использоваться для покупки услуг как у Opporty, так и у других пользователей. С помощью OPP можно также арендовать место для рекламного объявления.
Gamification развернут как бета-версия и доступен для публичного тестирования. Команда начиная с сегодняшнего для собирает отзывы пользователей для дальнейшего улучшения и устранения различных багов. Opporty планирует выпустить еще одно обновление Gamification, которое будет специально предназначено для обычных пользователей.