NEW coin Obsdian - Краны | MMGP

Что такое обсидиан



Obsdian - это монета, основанная на технологии, заимствованной у Биткойна. Он построен в c # и использует технологию blockchain. Обсидиан основан на монете Стратиса, которая, в свою очередь, основана на биткойне. Таким образом, Obsidian похож на великого ребенка Биткойна, :П ссылка на биткойн означает, что он постоянно обновляется с новыми функциями биткойна, такими как сети SegWit и Lightning.



Обсидиан также является зашифрованной личной почтовой службой:



Obsidian Secure Anonymous Messenger позволяет отправлять сквозные зашифрованные сообщения, мультимедиа и файлы и оптимизирован для анонимности защиты и предотвращения передачи сообщений и метаданных и не требует никаких учетных записей пользователей, номера телефона или личного электронного адреса, который мог бы идентифицировать его пользователи.



Обсидианский кошелек был выпущен для публичного тестирования 30 августа, поэтому монета все еще очень новая.



Приложение для обмена сообщениями находится в альфа-стадии на данный момент, вот скриншот последней версии от github:



Обсидианский безопасный мессенджер довольно много собирается, когда вы сравниваете его с другими приложениями для безопасного обмена сообщениями:





Обсидиан использует маслины и узлы обслуживания (аналогично Dash). Сообщения, отправленные через Obsidian Secure Anonymous Messenger, будут передаваться через masternodes, masternodes хранить сообщения, пока пользователь не будет в сети, чтобы их собрать.



На прошлой неделе первые сообщения были отправлены с Android на Windows и обратно XD





Масштаны сообщений будут вознаграждены в валюте Obsidian (ODN). Чтобы быть в мастере, вам нужно иметь 10 000 ODN.



Планируется, что система вознаграждения за использование масок будет использоваться в течение следующих 2-3 лет, когда вознаграждение может быть уменьшено в пользу сборов за обмен сообщениями, буферизацию и транспорт.



На прошлой неделе также были некоторые улучшения в усовершенствованном блок-блоке, который находится в разработке, вы можете увидеть, где именно находится этот видеоролик из проекта blockexplorer:





Который был выпущен на прошлой неделе.



Текущая рыночная капитализация Obsidian - это крошечные 6,753,700 долларов США, включая 24 400 000 ODN, а каждая монета стоит 0,27 доллара США .





Это действительно дешевая цена, и о чем-то другом говорят о Reddit:





4 декабря Обсидиан возобновляется с улучшенным веб-сайтом и обновленным техническим документом:





Есть некоторые классные люди, связанные с монетой, такие как Риккардо Спаньи:



Riccardo Spagni, основной разработчик Monero, является одним из наших технических консультантов. Он там, когда нам нужен другой набор внешних глаз, рассматривающих проблему, и он обеспечивает уровень опыта, который Obsidian очень гордится тем, что он доступен. Это говорит о том, что он не участвует в какой-либо рекламе или вещах такого характера. Нет никакой другой связи, которую Obsidian имеет для Monero в стороне от его технического консультирования. -



В части 2 этого руководства мы настроим кошелек, который будет использоваться для ...



Linux - хороший выбор для настройки кошелька, поскольку он имеет небольшую печать (в отличие от Windows и т. Д., Которые имеют довольно раздутый графический интерфейс), и большую часть времени вы просто хотите оставить программное обеспечение без присмотра, потому что вы зарабатываете только вознаграждения в то время как кошелек включен. Поэтому запуск полномасштабной операционной системы с графическим интерфейсом, такой как Windows, является пустой тратой ресурсов.



Оставайтесь с нами для части 2, когда мы настроим обсидиановый кошелек, и мы поговорим о том, как это сделать удаленно с помощью VPS, при условии, что я не нарушу VPS тем временем, пытаясь его настроить XD.





Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! 