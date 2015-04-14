Котировки Brent могут вернуться к своему снижению, - Антон*Покатович, аналитик Бинбан - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Котировки Brent могут вернуться к своему снижению, - Антон*Покатович, аналитик Бинбан

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Котировки Brent могут вернуться к своему снижению, - Антон*Покатович, аналитик Бинбан
Основными факторами роста нефтяных котировок, на наш взгляд, служат две вещи. Во-первых, нефтяной импорт Китая по итогам ноября вырос на 19,3% в сравнении с октябрьским уровнем и составил 37 млн т. Статистика позволяет инвесторам считать, что китайский нефтеимпорт продолжит способствовать балансировке нефтяного рынка.
Во-вторых, неожиданное и существенное воздействие на нефтяной рынок вновь оказала геополитика. Так, по заявлениям Трампа, США признает Иерусалим столицей Израиля. Такого рода высказывания нашли мгновенный отклик у палестинских арабов, а именно, группировки ХАМАС. Лидеры группировки призвали соратников дать отпор сионистским захватчикам в лице Израиля. В результате участники рынка вновь увидели вероятность обострения конфликта между Израилем вместе с его неофициальным союзником в лице Саудовской Аравии и блоком группировок «ХАМАС» и «Хезболла» (которые, по мнению саудитов, активно поддерживаются Ираном). Возникновение новых милитаризованных столкновений на территориях, через которые проходит основная часть нефтяной инфраструктуры Ближнего Востока, может стать поводом для срывов поставок энергоносителя в существенных объемах, что в перспективе может ускорить ожидаемую инвесторами ребалансировку нефтяного рынка.
На наш взгляд, в том случае, если участники рынка на следующей неделе не получат информацию о реальном росте геополитической напряженности на Ближнем востоке, котировки Brent могут вернуться к своему снижению. Данные от Минэнерго США на следующей неделе, скорее всего, снова продемонстрируют рост производства нефти в США до новых максимумов.
Также факторами коррекции могут стать отчеты ОПЕК и МЭА которые, вероятно, будут содержать данные о росте добычи картеля к уровням 32,6-32,7 млн барр./сутки. Ожидаем движения цен на неделе в диапазоне 61,6-63,8$.
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