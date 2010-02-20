Видеокарты для майнинга. Обзор - Майнинг (mining) | MMGP

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Видеокарты для майнинга. Обзор



Стремительный рост котировок многих криптовалют и популяризация майнинга привели к многократному увеличению спроса на видеокарты, вследствие чего их стоимость заметно подскочила. Поэтому на данный момент создание фермы для майнинга на видеокартах является довольно затратной идеей. Причем не всегда удается найти нужные модели графических адаптеров, их попросту может не оказаться в наличии. А учитывая возросшие цены, к выбору следует подходить внимательно, чтобы получить максимальную производительность на один затраченный доллар.



Преимущества и нюансы майнинга на видеокартах





Майнинг предполагает произведение определенных математических вычислений. Их сложность очень высока, что требует применения производительных вычислительных мощностей. Изначально для этого неплохо подходили CPU. Однако, с ростом сложности они стали практически полностью неэффективными, за исключением некоторых криптовалют.



Цитата: Видеокарты обладают значительно более высокой производительностью, в сравнении с центральными процессорами, поэтому их стали применять для майнинга.

Процесс майнинга является полностью автоматизированным. Достаточно один раз настроить фермы, и далее можно просто получать доход. Естественно, периодически стоит проверять работу ферм и производить их обслуживание. Ферма на видеокартах представляет собой практически обычный компьютер, только с большим количеством графических адаптеров, не нужно покупать специфическое оборудование по типу ASIC. Когда эффективность карты заметно упадет, ее можно продать, спрос на карты есть практически всегда. ASIC же продать не получится, после исчерпания своих возможностей, его нельзя использовать для решения каких-либо иных задач.



Судя по статистике, за последние несколько лет, криптовалюты не собираются дешеветь. А это еще один фактор в пользу майнинга на видеокартах.

Ключевой недостаток – это стоимость. Чтобы построить ферму, способную приносить серьезный пассивный доход, придется вложить крупную сумму денег. Видеокарты тоже недешевые, особенно, в связи с майнинговым бумом, начавшимся весной 2017 года и продолжающимся до сих пор. Для ферм с большим количеством карт придется обустроить отдельное помещение, поскольку уровень шума от вентиляторов охлаждения очень ощутимый. Также необходимо позаботиться о возможностях электросети, ее мощности должно хватать для обеспечения электропитанием всех видеокарт.

Графические карты потребляют достаточно много электроэнергии в процессе майнинга. Это также необходимо учитывать при подсчете эффективности. С каждым новым поколением карт не только возрастает производительность, но и снижается энергопотребление. Поэтому карты в фермах нужно периодически и своевременно обновлять на новые.

Необходимо брать во внимание курсы криптовалют. Большинство монет очень волатильны, могут как резко вырасти, так и значительно просесть. Несмотря на отсутствие возможности добычи Bitcoin посредством видеокарт, его курс играет очень важную роль, поскольку от него сильно зависят котировки многих других монет. Значительные просадки приводят к заметному понижению дохода, майнинг не всегда является выгодным.



Лучшие видеокарты для майнинга в 2017 году





Выбирать стоит только видеокарты актуальных поколений. На рынке присутствует два основных производителя чипов для графических адаптеров: NVIDIA и AMD. Именно их видеокарты и используются в майнинге. При выборе следует исходить из соотношения цена/качество/производительность.

NVIDIA производит карты GeForce GTX, майнинг на их последних моделях, особенно ТОП и пред-ТОП сегмента, достаточно выгоден и рентабелен. AMD выпускает карты Radeon, довольно неплохо показывающие себя в майнинге. В целом для добычи криптовалют подходят устройства от обоих производителей. На некоторых монетах лучшие результаты показывают карты от NVIDIA, на других – решения от AMD. Многие майнеры комбинируют в своих фермах карты от обоих производителей.



Самыми популярными видеокартами для майнинга в 2017 году являются следующие:



• NVIDIA GeForce GTX 1070. Одно из самых оптимальных решений по соотношению цена/производительность.

Опытные майнеры предпочитают строить фермы на данных картах. Производительность карт позволяет получать вполне достойную прибыль при сравнительно невысоких затратах. Потребляют сравнительно небольшое количество электроэнергии, что является одним из ключевых факторов. Карта построена на чипе архитектуры Pascal, на данный момент являющейся последней разработкой компании NVIDIA. В сравнении с предыдущим поколением, эти карты показывают в три раза большую производительность. GeForce GTX 1070 пользуются очень высоким спросом, поэтому найти их в продаже порой непросто.



• NVIDIA GeForce GTX 1080Ti. Топовая видеокарта в десятой линейке графических адаптеров от NVIDIA.

Стоимость данной карты самая высокая, но и по производительности у нее нет конкурентов. В сравнении с GeForce GTX 1070, в определенных задачах производительность 1080Ti выше в два раза. Для добычи криптовалюты это очень актуально, поскольку 3 карты 1080Ti могут давать примерно аналогичную производительность как 5 карт 1070, потребляя при этом в совокупности заметно меньше электроэнергии.

Существует модель GeForce GTX 1080, без приставки «Ti». Это предтоповая видеокарта от NVIDIA. Она дешевле 1080Ti, но и заметно уступает по производительности. Профессиональные майнеры рекомендуют использовать именно 1080Ti, поскольку по соотношению цена/производительность она значительно лучше. Так, в майнинге Zcash 1080Ti выдает порядка 700 Sol/сек, тогда, как производительность 1080 составляет всего 520 Sol/сек. При этом 1070 способна выдать также порядка 500 Sol/сек, что почти соответствует производительности 1080. Следовательно, стоит выбирать между GTX 1070 и GTX 1080Ti, простая модель GTX 1080 на данный момент является не лучшим выбором.



• NVIDIA GeForce GTX 1060. По производительности заметно уступает вышеописанным моделям, но отличается доступной стоимостью.

На NVIDIA GeForce GTX 1060 майнинг также достаточно выгоден, сейчас это одна из наиболее популярных видеокарт среди майнеров. Несмотря на значительно меньшие результаты в майнинге, по сравнению с 1080Ti и 1070, по соотношению цена/производительность модель очень хороша. Причем карта пользуется популярностью не только у майнеров, но и геймеров, поэтому найти ее в продаже также зачастую сложно. Многие фермы сегодня работают именно на этих картах.



• NVIDIA GeForce GTX 1050Ti. Самый доступный вариант для майнеров.

Эта видеокарта отличается наиболее доступной стоимостью из всех видеокарт от NVIDIA, которые можно применять в майнинге. Да и с покупкой данной модели проблем не возникнет, она практически всегда есть в наличии. Но, высокой доходности от этой карты ожидать не стоит, она заметно уступает предыдущим моделям. Это вариант скорее для майнеров-любителей, поскольку получать серьезный доход на ферме из таких карт не выйдет. В целом же GTX 1050Ti неплохо себя показывает в майнинге Ethereum и Zcash. А с учетом постоянного роста курса последних, майнинг на данных картах выгоден, даже при сравнительно невысокой прибыли.



• AMD Radeon RX 580. Одна из самых популярных карт для майнинга от компании AMD.

В сравнении с решениями от NVIDIA, отличается меньшей стоимостью при примерно одинаковой производительности. Пользуется большим спросом, поэтому найти карту в продаже не всегда удается. Позволяет собрать довольно эффективную ферму с точки зрения прибыльности и окупаемости. Но, если карты от NVIDIA можно просто вставить в ферму, запустить майнер и получать доход, то, в случае с RX 580, придется повозиться с настройками. Если вы хотите получить максимальную производительность при минимальном энергопотреблении, придется произвести прошивку BIOS видеокарты, предварительно подобрав оптимальные параметры частот и таймингов, а затем сделать даунвольтинг для снижения энергопотребления. В целом это делается несложно, в сети уже давно имеются все необходимые инструкции и рекомендации. Один раз выполнив настройку карт, вы получите крайне неплохие показатели в плане затраты/доходность, порой даже лучше, чем у GeForce GTX 1070, при том, что стоимость RX 580 заметно ниже.



• AMD Radeon RX 570.

Данная карта несколько уступает предыдущей по производительности, но и отличается меньшей ценой. Причем при правильной настройке RX 570 может дать такую же производительность, как и RX 580, к примеру, при майнинге Ethereum. Видеокарта также очень востребована, найти ее удается не всегда. Нуждается в такой же настройке и прошивке, как и предыдущая. Данную карту можно считать отличным решением для сборки фермы.



Вместо RX 570/580 можно использовать модели 470/480, это предыдущее поколение, но оно практически ничем не отличается. Если вам удастся найти их в продаже, возможно стоит выбрать именно 400-ю серию, поскольку, при аналогичной 500-й производительности, эти карты отличаются меньшей стоимостью.



У AMD имеются и иные карты, к примеру, Radeon RX 560 и 550. Но, производительность у этих видеокарт уже значительно ниже, поэтому особой популярностью у майнеров они не пользуются. В 2017 году компания AMD выпустила видеокарты Radeon RX Vega. Они более производительны, относительно существующих решений, но производитель испытывает сложности с поставкой чипов, вследствие чего в продаже карты появляются редко, а их стоимость неоправданно высока.



Также майнеры положительно относятся к видеокарте Fury X от AMD. Это уже достаточно старая модель, но очень производительная. Однако, она отличается двумя серьезными недостатками: высокое энергопотребление и тепловыделение. Для майнинга на такой карте стоит использовать водяную систему охлаждения, иначе чип или цепи питания могут выйти из строя. Вследствие того, что карта относится к старому поколению, ее стоимость сейчас вполне приемлема, поэтому многие майнеры используют Fury X для сборки ферм. Однако, использовать эту карту рекомендуется только при наличии очень дешевого электричества. Да и найти модель довольно сложно, она уже не производится, новых поставок нет, а покупка б/у связана с рядом рисков.



Какие видеокарты выбрать?





Для сборки фермы стоит использовать видеокарты NVIDIA GeForce GTX или AMD Radeon RX последнего поколения. По показателю окупаемости наиболее эффективными являются решения RX 570/580 (470/480) и GTX 1060/1070. Исходя из курсов криптовалют и сложности добычи на декабрь 2017 года, фермы на этих видеокартах окупаются менее, чем за год. Естественно, все зависит от изменения котировок и сложности майнинга, но на сегодня эти видеокарты являются самыми эффективными.



Основная сложность заключается в том, что приобрести названные видеокарты не всегда получается, особенно по адекватной цене. Новые поставки в магазины обычно разбирают очень быстро. Как вариант, можно заказать карты из-за границы, где они зачастую есть в наличии, да и по более доступным ценам, чем в России. Но, в данном случае могут возникнуть проблемы с гарантией. Это актуальный фактор, поскольку фермы работают круглосуточно под максимальной нагрузкой, что может привести к поломкам.



Модели GTX1070/1080Ti, и даже просто 1080, также очень хороши. Но, стоимость этих решений уже на порядок выше, поскольку это карты предтопового и топового сегментов. В целом срок окупаемости данных видеокарт такой же. Выбирать же конкретные модели стоит, исходя из ваших финансовых возможностей. Возможно будет лучше купить три карты 1060, чем одну 1080Ti, это позволит получать более ощутимую прибыль. При этом, выбирая между шестью 1060 и четырьмя 1080Ti, более оптимальным будет второй вариант. Не забывайте при сравнительных подсчетах учитывать стоимость обвязки или рига без видео карт, если на 6 * 1080ti будет собран один риг, то на 1060 уже надо будет два рига по 6 карт, а это двойные расходы на обвязку.



vBulletin [video] Сегодня существует два основных вида устройств для майнинга криптовалют: видеокарты и ASIC майнеры. Некоторые монеты также майнятся центральными процессорами компьютеров, но их эффективность сравнительно низкая. Наибольшей популярностью среди майнеров пользуются видеокарты, поскольку их стоимость заметно ниже асиков, а при правильном подходе можно получать неплохие доходы. На данный момент видеокарты являются основным инструментом майнинга.Стремительный рост котировок многих криптовалют и популяризация майнинга привели к многократному увеличению спроса на видеокарты, вследствие чего их стоимость заметно подскочила. Поэтому на данный момент создание фермы для майнинга на видеокартах является довольно затратной идеей. Причем не всегда удается найти нужные модели графических адаптеров, их попросту может не оказаться в наличии. А учитывая возросшие цены, к выбору следует подходить внимательно, чтобы получить максимальную производительность на один затраченный доллар.Майнинг предполагает произведение определенных математических вычислений. Их сложность очень высока, что требует применения производительных вычислительных мощностей. Изначально для этого неплохо подходили CPU. Однако, с ростом сложности они стали практически полностью неэффективными, за исключением некоторых криптовалют.Алгоритмы многих криптовалют попросту поддерживают майнинг только на видеокартах. Многие монеты невозможно майнить центральными процессорами или ASIC майнерами. Однако, далеко не каждый графический адаптер подойдет для добычи криптовалюты. Здесь необходимо, в первую очередь, исходить из производительности на $1. Так, самые дорогие и производительные решения порой оказываются нерентабельными из-за слишком высокого срока окупаемости.Процесс майнинга является полностью автоматизированным. Достаточно один раз настроить фермы, и далее можно просто получать доход. Естественно, периодически стоит проверять работу ферм и производить их обслуживание. Ферма на видеокартах представляет собой практически обычный компьютер, только с большим количеством графических адаптеров, не нужно покупать специфическое оборудование по типу ASIC. Когда эффективность карты заметно упадет, ее можно продать, спрос на карты есть практически всегда. ASIC же продать не получится, после исчерпания своих возможностей, его нельзя использовать для решения каких-либо иных задач.Судя по статистике, за последние несколько лет, криптовалюты не собираются дешеветь. А это еще один фактор в пользу майнинга на видеокартах.Ключевой недостаток – это стоимость. Чтобы построить ферму, способную приносить серьезный пассивный доход, придется вложить крупную сумму денег. Видеокарты тоже недешевые, особенно, в связи с майнинговым бумом, начавшимся весной 2017 года и продолжающимся до сих пор. Для ферм с большим количеством карт придется обустроить отдельное помещение, поскольку уровень шума от вентиляторов охлаждения очень ощутимый. Также необходимо позаботиться о возможностях электросети, ее мощности должно хватать для обеспечения электропитанием всех видеокарт.Графические карты потребляют достаточно много электроэнергии в процессе майнинга. Это также необходимо учитывать при подсчете эффективности. С каждым новым поколением карт не только возрастает производительность, но и снижается энергопотребление. Поэтому карты в фермах нужно периодически и своевременно обновлять на новые.Необходимо брать во внимание курсы криптовалют. Большинство монет очень волатильны, могут как резко вырасти, так и значительно просесть. Несмотря на отсутствие возможности добычи Bitcoin посредством видеокарт, его курс играет очень важную роль, поскольку от него сильно зависят котировки многих других монет. Значительные просадки приводят к заметному понижению дохода, майнинг не всегда является выгодным.Выбирать стоит только видеокарты актуальных поколений. На рынке присутствует два основных производителя чипов для графических адаптеров: NVIDIA и AMD. Именно их видеокарты и используются в майнинге. При выборе следует исходить из соотношения цена/качество/производительность.NVIDIA производит карты GeForce GTX, майнинг на их последних моделях, особенно ТОП и пред-ТОП сегмента, достаточно выгоден и рентабелен. AMD выпускает карты Radeon, довольно неплохо показывающие себя в майнинге. В целом для добычи криптовалют подходят устройства от обоих производителей. На некоторых монетах лучшие результаты показывают карты от NVIDIA, на других – решения от AMD. Многие майнеры комбинируют в своих фермах карты от обоих производителей.. Одно из самых оптимальных решений по соотношению цена/производительность.Опытные майнеры предпочитают строить фермы на данных картах. Производительность карт позволяет получать вполне достойную прибыль при сравнительно невысоких затратах. Потребляют сравнительно небольшое количество электроэнергии, что является одним из ключевых факторов. Карта построена на чипе архитектуры Pascal, на данный момент являющейся последней разработкой компании NVIDIA. В сравнении с предыдущим поколением, эти карты показывают в три раза большую производительность. GeForce GTX 1070 пользуются очень высоким спросом, поэтому найти их в продаже порой непросто.. Топовая видеокарта в десятой линейке графических адаптеров от NVIDIA.Стоимость данной карты самая высокая, но и по производительности у нее нет конкурентов. В сравнении с GeForce GTX 1070, в определенных задачах производительность 1080Ti выше в два раза. Для добычи криптовалюты это очень актуально, поскольку 3 карты 1080Ti могут давать примерно аналогичную производительность как 5 карт 1070, потребляя при этом в совокупности заметно меньше электроэнергии.Существует модель GeForce GTX 1080, без приставки «Ti». Это предтоповая видеокарта от NVIDIA. Она дешевле 1080Ti, но и заметно уступает по производительности. Профессиональные майнеры рекомендуют использовать именно 1080Ti, поскольку по соотношению цена/производительность она значительно лучше. Так, в майнинге Zcash 1080Ti выдает порядка 700 Sol/сек, тогда, как производительность 1080 составляет всего 520 Sol/сек. При этом 1070 способна выдать также порядка 500 Sol/сек, что почти соответствует производительности 1080. Следовательно, стоит выбирать между GTX 1070 и GTX 1080Ti, простая модель GTX 1080 на данный момент является не лучшим выбором.. По производительности заметно уступает вышеописанным моделям, но отличается доступной стоимостью.На NVIDIA GeForce GTX 1060 майнинг также достаточно выгоден, сейчас это одна из наиболее популярных видеокарт среди майнеров. Несмотря на значительно меньшие результаты в майнинге, по сравнению с 1080Ti и 1070, по соотношению цена/производительность модель очень хороша. Причем карта пользуется популярностью не только у майнеров, но и геймеров, поэтому найти ее в продаже также зачастую сложно. Многие фермы сегодня работают именно на этих картах.. Самый доступный вариант для майнеров.Эта видеокарта отличается наиболее доступной стоимостью из всех видеокарт от NVIDIA, которые можно применять в майнинге. Да и с покупкой данной модели проблем не возникнет, она практически всегда есть в наличии. Но, высокой доходности от этой карты ожидать не стоит, она заметно уступает предыдущим моделям. Это вариант скорее для майнеров-любителей, поскольку получать серьезный доход на ферме из таких карт не выйдет. В целом же GTX 1050Ti неплохо себя показывает в майнинге Ethereum и Zcash. А с учетом постоянного роста курса последних, майнинг на данных картах выгоден, даже при сравнительно невысокой прибыли.. Одна из самых популярных карт для майнинга от компании AMD.В сравнении с решениями от NVIDIA, отличается меньшей стоимостью при примерно одинаковой производительности. Пользуется большим спросом, поэтому найти карту в продаже не всегда удается. Позволяет собрать довольно эффективную ферму с точки зрения прибыльности и окупаемости. Но, если карты от NVIDIA можно просто вставить в ферму, запустить майнер и получать доход, то, в случае с RX 580, придется повозиться с настройками. Если вы хотите получить максимальную производительность при минимальном энергопотреблении, придется произвести прошивку BIOS видеокарты, предварительно подобрав оптимальные параметры частот и таймингов, а затем сделать даунвольтинг для снижения энергопотребления. В целом это делается несложно, в сети уже давно имеются все необходимые инструкции и рекомендации. Один раз выполнив настройку карт, вы получите крайне неплохие показатели в плане затраты/доходность, порой даже лучше, чем у GeForce GTX 1070, при том, что стоимость RX 580 заметно ниже.Данная карта несколько уступает предыдущей по производительности, но и отличается меньшей ценой. Причем при правильной настройке RX 570 может дать такую же производительность, как и RX 580, к примеру, при майнинге Ethereum. Видеокарта также очень востребована, найти ее удается не всегда. Нуждается в такой же настройке и прошивке, как и предыдущая. Данную карту можно считать отличным решением для сборки фермы.Вместо RX 570/580 можно использовать модели 470/480, это предыдущее поколение, но оно практически ничем не отличается. Если вам удастся найти их в продаже, возможно стоит выбрать именно 400-ю серию, поскольку, при аналогичной 500-й производительности, эти карты отличаются меньшей стоимостью.У AMD имеются и иные карты, к примеру, Radeon RX 560 и 550. Но, производительность у этих видеокарт уже значительно ниже, поэтому особой популярностью у майнеров они не пользуются. В 2017 году компания AMD выпустила видеокарты Radeon RX Vega. Они более производительны, относительно существующих решений, но производитель испытывает сложности с поставкой чипов, вследствие чего в продаже карты появляются редко, а их стоимость неоправданно высока.Также майнеры положительно относятся к видеокарте Fury X от AMD. Это уже достаточно старая модель, но очень производительная. Однако, она отличается двумя серьезными недостатками: высокое энергопотребление и тепловыделение. Для майнинга на такой карте стоит использовать водяную систему охлаждения, иначе чип или цепи питания могут выйти из строя. Вследствие того, что карта относится к старому поколению, ее стоимость сейчас вполне приемлема, поэтому многие майнеры используют Fury X для сборки ферм. Однако, использовать эту карту рекомендуется только при наличии очень дешевого электричества. Да и найти модель довольно сложно, она уже не производится, новых поставок нет, а покупка б/у связана с рядом рисков.Для сборки фермы стоит использовать видеокарты NVIDIA GeForce GTX или AMD Radeon RX последнего поколения. По показателю окупаемости наиболее эффективными являются решения RX 570/580 (470/480) и GTX 1060/1070. Исходя из курсов криптовалют и сложности добычи на декабрь 2017 года, фермы на этих видеокартах окупаются менее, чем за год. Естественно, все зависит от изменения котировок и сложности майнинга, но на сегодня эти видеокарты являются самыми эффективными.Основная сложность заключается в том, что приобрести названные видеокарты не всегда получается, особенно по адекватной цене. Новые поставки в магазины обычно разбирают очень быстро. Как вариант, можно заказать карты из-за границы, где они зачастую есть в наличии, да и по более доступным ценам, чем в России. Но, в данном случае могут возникнуть проблемы с гарантией. Это актуальный фактор, поскольку фермы работают круглосуточно под максимальной нагрузкой, что может привести к поломкам.Модели GTX1070/1080Ti, и даже просто 1080, также очень хороши. Но, стоимость этих решений уже на порядок выше, поскольку это карты предтопового и топового сегментов. В целом срок окупаемости данных видеокарт такой же. Выбирать же конкретные модели стоит, исходя из ваших финансовых возможностей. Возможно будет лучше купить три карты 1060, чем одну 1080Ti, это позволит получать более ощутимую прибыль. При этом, выбирая между шестью 1060 и четырьмя 1080Ti, более оптимальным будет второй вариант. Не забывайте при сравнительных подсчетах учитывать стоимость обвязки или рига без видео карт, если на 6 * 1080ti будет собран один риг, то на 1060 уже надо будет два рига по 6 карт, а это двойные расходы на обвязку.

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__________________ Последний раз редактировалось Граф; Сегодня в 19:54 .