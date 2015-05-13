Zilliqa и Global Brain Blockchain Labs объявляют о сотрудничестве - Новости криптовалют | MMGP
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Zilliqa и Global Brain Blockchain Labs объявляют о сотрудничестве

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Zilliqa и Global Brain Blockchain Labs объявляют о сотрудничестве

Разработчики платформы Zilliqa, предназначенная для того, чтобы улучшить пропускную способность блокчейна и решить множественные проблемы его масштабирования, сообщили о сотрудничестве с GB Blockchain Labs (GBBL), одной из крупнейших венчурных компаний в Японии. Данное партнерство с Zilliqa ярко демонстрирует стремление GBBL к развитию перспективных блокчейн-стартапов.

Синьшу Донг, генеральный директор Zilliqa, сообщил:
Мы рады, что такая престижная компания, как GB Blockchain Labs, решила официально сотрудничать с Zilliqa. Вместе с нашей опытной командой, советниками и другими стратегическими партнерами мы уверены, что технологии, которые мы будем приносить в мир блокчейна в ближайшие месяцы, будут действительно успешными.
Такаши Сануф, генеральный директор GB Blockchain Labs, заявил:
Zilliqa - очень перспективный высокотехнологичный стартап, который окажет большое влияние на мир блокчейна в ближайшие годы. Мы рассчитываем на быстрый рост и продвижение этой бизнес-модели.
Напомню, что Zilliqa фокусируется на улучшении пропускной способности блокчейна и на решении различного рода проблем масштабируемости. Zilliqa - это публичная сеть, способная с легкостью масштабироваться в зависимости от количества пользователей, которые используют ее. Zilliqa уже разработала рабочую версию платформы и буквально месяц назад сообщила о том, что их тестовая сеть зафиксировала максимальную пропускную способность - 2433 TX/s. Если бы платформа сейчас была бы полностью работоспособна на том же количестве нодов, что и Ethereum, скорость транзакций составляла бы более 15000 TX/s, что почти в 2 раза больше среднего значения VISA, самой крупной в мире сети электронных платежей.

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Метки
блокчейн, криптовалюта
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