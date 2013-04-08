Великобритания и ЕС: плата за Brexit согласована, но неизвестна - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Grisotti Интересующийся

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Великобритания и ЕС: плата за Brexit согласована, но неизвестна Великобритания и Евросоюз согласовали формулу расчета компенсации за выход Соединенного Королевства из ЕС, однако не назвали ее сумму, свидетельствуют положения совместного доклада, опубликованного по итогам первого раунда технических переговоров Лондона и Брюсселя.*

"Финансовая компенсация будет выплачена, и сделано это будет в евро. Информация о расчете обязательств Британии будет проверена аудиторами ЕС и передана Британии... во время второй стадии переговоров будет обсуждена практическая модальность реализации этой процедуры и ее сроки", - говорится в докладе.*

При этом ЕС обязуется предоставить Британии максимально полную и прозрачную информацию о том, из каких выплат будет состоять эта компенсация.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что доволен соглашением с Великобританией, ЕК готова немедленно приступить ко второй фазе переговоров по Brexit.

«Я считаю, что мы достигли прорыва, в котором мы нуждались. Сегодняшний результат, это, конечно, компромисс. Это результат долгого и напряженного обсуждения», -- заявил Юнкер в Брюсселе.*

Еврокомиссия сообщила также, что в ходе переговоров об условиях Brexit Великобритания согласилась исполнять свои финансовые обязательства.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются как раз эти три вопроса: права граждан «разводящихся» регионов в ЕС и Великобритании, граница с Ирландией и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС, взятых на себе во время членства страны в союзе.

«Еврокомиссия довольна достаточным прогрессом, который был достигнут по каждому из трех приоритетных вопросов по правам граждан, диалогу по Ирландии/Северной Ирландии и финансовому урегулированию», -- говорится в документе.

«Что касается финансового урегулирования, Соединенное Королевство согласилось, что обязательства, которые взяли на себя 28 стран ЕС, будут исполняться 28 странами ЕС, включая Великобританию», -- отмечается в документе.*

Как считают зарубежные СМИ, в пятницу Великобритания и ЕС серьезно продвинулись к переговорам о торговле. Но многие аналитики не верят, что фунт и другие британские активы восстановятся после падения на решении Великобритании выйти из блока, сообщает Dow Jones.

После интенсивных переговоров, Великобритания и ЕС договорились об условиях выхода, открыв себе путь к переговорам о торговле. На момент написания пара британский фунт/доллар США торговалась почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия пятницы, по 1,347, а против евро фунт вырос на 0,28%. В четверг, после того как СМИ сообщили о вероятности достижения соглашения, пара фунт/доллар выросла 0,6%.

Сейчас фунт торгуется против доллара США на максимальных уровнях после прошедшего в июне 2016 года референдума, и некоторые аналитики считают, что поступившая в пятницу информация позволит фунту выйти из политического цикла. Другие эксперты настроены скептично, особенно в отношении деталей достигнутой в пятницу договоренности.

"Посмотрев на то, о чем на самом деле они договорились, я не стал бы даже называть это соглашением, - сказал портфельный менеджер Allianz Global Investors Майк Риддлл. - Они отложили решение проблемы до окончания переговоров о торговле".

С апреля фунт в основном растет на фоне некоторого ослабления пессимизма инвесторов относительно Brexit.

Одним из признаков укрепления фунта является то, что, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США, спекулятивные инвесторы держали небольшую чистую длинную позицию по британской валюте в течение шести из десяти последних недель. Ранее спекулятивные инвесторы держали чистую короткую позицию в течение 98 недель подряд.

Источник/МОСКВА, 8 дек -- ПРАЙМ.

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