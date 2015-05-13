Litecoin готов к дальнейшему росту. Новая цель - $110 - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,135 Благодарностей: 1,861 УГ: 43 КП: 0.121 подарки

Litecoin готов к дальнейшему росту. Новая цель - $110

На этой неделе весь рынок криптовалют был настолько волатильный, что практически невозможно было не паниковать. Люди, которые инвестировали свои деньги в Litecoin, сейчас очень рады тому, что цена достигла $100. После столь длинной коррекции, которая длилась почти неделю, кажется, что данный альткоин готов покорять новые высоты, а это значит, что мы может увидеть новый исторический максимум Litecoin.



Приятно видеть, что альткоины начинают восстанавливаться после падения биткоина прошлой ночью. Напомню, что биткоин в один момент превзошел $19400 и биржи просто не смогли справится с большим объемом торговых операций, что в конечном счете вызвало небольшой откат. Это также немного повлияло на цену Litecoin, несмотря на то, что он был намного стабильнее, чем большинство других альткоинов за последние сутки.



При этом цена Litecoin постепенно начинает восстанавливаться после своего падения до $92,77. Люди увидели низкую точку входа и стали покупать LTC, что принесло хорошую сумму денег данному рынку и цена быстро вернулась к $101. Теперь, когда цена Litecoin вернулась в трехзначный диапазон, нам еще предстоит выяснить, как все будет развиваться дальше. Сейчас по-прежнему очень большая волатильность рынка, особенно это касается биткоина. Откаты ведущей криптовалюты практически не влияют на цену Litecoin.



Объем торгов за последние 24 часа составил $703 млн, что дало Litecoin увеличится на 4,13% в долларах США и 2,27% в биткоинах.



Очевидно, что всем рынкам потребуется некоторое время, чтобы снова нанести удар, поскольку бычий импульс цены биткоина очень сильно влияет на цену практически всех альткоинов.



Удивительно, но биржа GDAX не имеет наибольшего объема торгов Litecoin за последние 24 часа. Лидирующей биржей на этот раз стал OKEx. Безусловно, GDAX и Bitfinex входят в тройку лидеров, хотя их объемы значительно ниже OKEx. Bithumb - четвертая биржа по объему торгов, которая на данный момент позволяет торговать Litecoin по $108.



На данный момент я рекомендую оставаться предельно осторожным, когда дело доходит до цены Litecoin. На этой неделе очень много денег вошло в экосистему криптовалют и несмотря на то, что появились большие возможности для его роста, волатильность рынка по-прежнему очень высокая. Будем ли мы видеть цену Litecoin в размере $110, возможно в долгосрочной перспективе, поскольку сейчас все внимание инвесторов переброшено на биткоин.



Перевод специально для MMGP.RU

На этой неделе весь рынок криптовалют был настолько волатильный, что практически невозможно было не паниковать. Люди, которые инвестировали свои деньги в Litecoin, сейчас очень рады тому, что цена достигла $100. После столь длинной коррекции, которая длилась почти неделю, кажется, что данный альткоин готов покорять новые высоты, а это значит, что мы может увидеть новый исторический максимум Litecoin.Приятно видеть, что альткоины начинают восстанавливаться после падения биткоина прошлой ночью. Напомню, что биткоин в один момент превзошел $19400 и биржи просто не смогли справится с большим объемом торговых операций, что в конечном счете вызвало небольшой откат. Это также немного повлияло на цену Litecoin, несмотря на то, что он был намного стабильнее, чем большинство других альткоинов за последние сутки.При этом цена Litecoin постепенно начинает восстанавливаться после своего падения до $92,77. Люди увидели низкую точку входа и стали покупать LTC, что принесло хорошую сумму денег данному рынку и цена быстро вернулась к $101. Теперь, когда цена Litecoin вернулась в трехзначный диапазон, нам еще предстоит выяснить, как все будет развиваться дальше. Сейчас по-прежнему очень большая волатильность рынка, особенно это касается биткоина. Откаты ведущей криптовалюты практически не влияют на цену Litecoin.Объем торгов за последние 24 часа составил $703 млн, что дало Litecoin увеличится на 4,13% в долларах США и 2,27% в биткоинах.Очевидно, что всем рынкам потребуется некоторое время, чтобы снова нанести удар, поскольку бычий импульс цены биткоина очень сильно влияет на цену практически всех альткоинов.Удивительно, но биржа GDAX не имеет наибольшего объема торгов Litecoin за последние 24 часа. Лидирующей биржей на этот раз стал OKEx. Безусловно, GDAX и Bitfinex входят в тройку лидеров, хотя их объемы значительно ниже OKEx. Bithumb - четвертая биржа по объему торгов, которая на данный момент позволяет торговать Litecoin по $108.На данный момент я рекомендую оставаться предельно осторожным, когда дело доходит до цены Litecoin. На этой неделе очень много денег вошло в экосистему криптовалют и несмотря на то, что появились большие возможности для его роста, волатильность рынка по-прежнему очень высокая. Будем ли мы видеть цену Litecoin в размере $110, возможно в долгосрочной перспективе, поскольку сейчас все внимание инвесторов переброшено на биткоин.

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