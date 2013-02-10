Инвесторы перестали считать золото защитным активом - Горячие новости | MMGP

В преддверии возможного повышения процентных ставок ФРС США, а так же благодаря налоговой реформе в США, американская национальная валюта начинает укрепляться относительно других мировых валют и драгоценных металлов. Как утверждают аналитики издания Bloomberg, инвесторы стараются избавиться от золотых активов.
На фоне вышеперечисленных фактов, золотой рынок начинает разворот. Золотые контракты с поставкой "здесь и сейчас" подешевели на 2,6 процента, максимальное снижение с начала мая 2017 года. Как указывает авторитетное издание, индекс Bloomberg Dollar Spot завершает торговую неделю стремительным ростом до максимумов текущего года.
"Жёлтый металл" всё же стремится показать рост по итогам последних двух лет. Но инвесторов более не интересуют золотые фьючерсы, на фоне роста фондовых индексов, а так же на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В текущем году мегарегулятор поднял процентную ставку два раза, и существует большая вероятность повышения в третий раз, во время заседания 12-13 декабря.
Золото теряет свойство защитного актива, так считает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Барнабас Ган. Инвесторы вновь готовы рисковать, не смотря на возможную приостановку работы правительства США, а так же на фоне успешных переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Но дополнительный оптимизм инвесторам внушает налоговая реформа, которая продвигается администрацией президента США в Конгрессе.
Пробой сильного уровня 1260 долларов за тройскую унцию говорит о возможном движении золота к дальнейшему сильному уровню, в районе 1200 долларов за тройскую унцию, к таким выводам пришёл в своей аналитической записке Джеффри Халли, занимающий пост старшего аналитика в инвестиционном фонде Oanda Corp. Как считает финансист, в ближайшие месяцы золото можно будет наблюдать в ценовом коридоре от 1210 до 1260 долларов за тройскую унцию, на фоне продолжающегося долларового ралли и сокращения бычьих настроений на рынке физического золота и ETF.
По материалам vestifinance.ru