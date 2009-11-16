Криптообменник ALFAcashier предоставляет API для владельцев веб-сайтов - Новости криптовалют | MMGP
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Криптообменник ALFAcashier предоставляет API для владельцев веб-сайтов

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Имя: Станислав
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Криптообменник ALFAcashier предоставляет API для владельцев веб-сайтов

Криптовалютный обменник ALFAcashier сегодня объявил о том, что наконец-то может продоставить API-систему, которая поможет владельцам веб-сайтов упростить обмен криптовалют.

API позволит пользователям интегрировать обменник прямо на веб-сайт, чтобы клиенты могли обменивать различные криптоактивы без посещения ALFAcashier. Прямо сейчас API поддерживает: создание заявки на обмен, получение статуса, подтверждение адреса, отслеживание состояния заказа.

Список поддерживаемых монет для обмена через API: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash, NEM, Zcash, Ethereum Classic.

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