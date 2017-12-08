08.12.2017 г. : Курс биткоина за 10 часов упал почти на 22% - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,891 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

08.12.2017 г. : Курс биткоина за 10 часов упал почти на 22%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:01
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,846
Благодарностей: 1,887
УГ: 31
КП: 0.224
подарки
08.12.2017 г. : Курс биткоина за 10 часов упал почти на 22%


Стоимость биткоина в ходе торгов в пятницу снизилась на почти 22% или на $4 тысячи в течение 10 часов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

На торгах утром пятницу, 8 декабря, примерно в 04:54 по московскому времени стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $18353,4. В этот момент курс биткоина к рублю составляя примерно 1,09 млн рублей (по курсу 59,29 рубля за один доллар.

Позже, через почти 10 часов, в 14:34 по московскому времени курс биткоина снизился до $14336,9, что на 21,88% ниже ранее установленного максимума. По данным на 16:10, один биткоин стоит $15568,9 или примерно 923 тысячи рублей.

Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $239,8 млрд.озже, через почти 10 часов, в 14:34 по московскому времени курс биткоина снизился до $14336,9, что на 21,88% ниже ранее установленного максимума. По данным на 16:10, один биткоин стоит $15568,9 или примерно 923 тысячи рублей.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс биткоина упал из-за ухода инвесторов в эфир? Prezident Новости криптовалют 10 16.06.2017 01:37
Курс биткоина упал на 2% вследствие действий китайского ЦБ alex13r Новости в мире финансов и инвестиций 3 09.02.2017 17:39
Курс биткоина упал до двухнедельного минимума на новостях об ограниченительных мерах pilot10 Новости криптовалют 8 22.01.2017 10:57
Курс биткоина упал на $30 Denver10 Новости криптовалют 33 29.08.2016 18:16
Курс биткоина упал ниже 600$ при отсутствии консенсуса clipman77 Новости криптовалют 2 03.08.2016 12:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Мониторинг Хайпов
В 2015 г. российские семьи потратят на продовольствие более 50% бюджет
От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pound
Памм-счет 7th Sky №124836 (Альфа-форекс)
От Pound в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Qasan
timeforbitco.in - Накопительный кран
От Qasan в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых кранов»
Аватар Hyip-Cruiser
Colza-Invest - Colza-Invest.biz
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Преображение YotaPhone будет стоить 2 миллиардра рублей
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sunrize7
США решили открыть рынок для украинской металлургии и химии
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,891
Тем
503,324
Сообщений
12,633,794

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram