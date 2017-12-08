08.12.2017 г. : Курс биткоина за 10 часов упал почти на 22% - Горячие новости | MMGP

Стоимость биткоина в ходе торгов в пятницу снизилась на почти 22% или на $4 тысячи в течение 10 часов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
На торгах утром пятницу, 8 декабря, примерно в 04:54 по московскому времени стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $18353,4. В этот момент курс биткоина к рублю составляя примерно 1,09 млн рублей (по курсу 59,29 рубля за один доллар.
Позже, через почти 10 часов, в 14:34 по московскому времени курс биткоина снизился до $14336,9, что на 21,88% ниже ранее установленного максимума. По данным на 16:10, один биткоин стоит $15568,9 или примерно 923 тысячи рублей.
Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $239,8 млрд.озже, через почти 10 часов, в 14:34 по московскому времени курс биткоина снизился до $14336,9, что на 21,88% ниже ранее установленного максимума. По данным на 16:10, один биткоин стоит $15568,9 или примерно 923 тысячи рублей.
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