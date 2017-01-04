[ICO][BOUNTY] AppCoins - криптовалюта для магазинов приложений 13.12.2017-15.01.2018 - ICO | MMGP
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[ICO][BOUNTY] AppCoins - криптовалюта для магазинов приложений 13.12.2017-15.01.2018

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Старый Сегодня, 17:58
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[ICO][BOUNTY] AppCoins - криптовалюта для магазинов приложений 13.12.2017-15.01.2018

AppCoins - это криптовалюта для магазинов приложений, которая предоставит пользователям более удобный процесс покупки, расширит возможности для заработка разработчикам и повысит безопасность приложений. Криптовалюта появилась для повышения доверия, прозрачности и открытости, так как существует три наиболее важных фактора в магазинах приложений: реклама, покупки в приложении и репутация разработчика. Устраняя посредников и создавая новые стимулы для пользователей устанавливать приложения, AppCoins создаст более эффективную экосистему приложений.

Реклама
Разработчики, чтобы прорекламировать свое приложение или игру в магазине, платят AppCoins пользователю за 2 минуты внимания. Блокчейн предоставит доказательства просмотра.

Покупки в приложениях
Возможность совершать покупки в играх и приложениях при помощи AppCoins. Разработчик интегрирует код один раз, и он работает во всех магазинах приложений. У пользователей есть простой способ внутриигровых покупок с помощью AppCoins, которые были приобретены при помощи фиатных денег или заработаны через просмотр рекламы.

Проверенные разработчики
Предлагается новая модель, в которой разработчики делятся на "доверенных", "неизвестных" и "подозрительных" на основе их транзакций в блокчейн.



ICO: 13.12.2017-15.01.2018
Токен: APPC
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Курс: 1 ETH = 2 995 APPC
Принимает: ETH
Минимальная цель: 2 500 000 USD
Конечная цель: 60 120 ETH
Распределение токенов:
Всего токенов: 450 млн
Pre-ICO: 20 млн
ICO: 160 млн
Команде: 45 млн
Учредителям: 167,5 млн
Магазин приложений Aptoide: 67,5 млн
Баунти-кампания:
1% от общего количества привлеченных средств будет отдано участникам баунти.
42.5% - Подписи на форумах
42% - Статьи
7.5% - Twitter
2% - Переводы
2% - Telegram
4% - Reddit


Контакты:
https://appcoins.io/ru
https://twitter.com/AppCoinsProject
https://www.facebook.com/AppCoinsOfficial/
https://t.me/joinchat/G337zg6z0ACm6QTvUU9_Yw
https://github.com/Aptoide/AppCoins-white-paper
https://medium.com/@appcoins
https://appcoins.io/pdf/appcoins_whitepaper.pdf

__________________
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 18:02.
forfor на форуме  
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