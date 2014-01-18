Мобильный Bitcoin кошелек для Android GreenBits - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,168 Благодарностей: 2,226 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 310 Подписок CT: 29 КП: 0.258 подарки

Мобильный Bitcoin кошелек для Android GreenBits



Так как кошелек является частью общей платформы у него нет своего самостоятельного сайта.



Всю информацию о разработчиках и особенностях кошелька можно узнать на общем сайте платформы Green Address



Цитата: Кошелек уже достаточно успешно функционирует и в сети много положительных отзывов о нем. Тем не менее, платформа, созданная российскими разработчиками не имеет полноценной русскоязычной версии. Часть информации представлена на русском языке, часть на английском. Какая-то мешанина получилась. Тем не менее, кошелек хороший, задумка интересная и есть новые функции, которых в других кошельках нет Особенности кошелька:



1. Мгновенные платежи:



Цитата: Мгновенные платежи в принципе в сети Bitcoin невозможны, так как необходима верификация, то есть проверка платежей. Верификация необходима для того, чтобы не было двойного расходования средств. Полностью пройденной считается верификация после 6 совершенных подтверждений по сети. Подтверждением платежей занимаются майнеры. Здесь же кошелек после отправки денежных средств подтверждение платежей осуществляет самостоятельно и верифицирует платеж своей подписью. Ставя подпись кошелек гарантирует, что нет двойного списания средств и деньги направлены по назначению.



Цитата: Существует два режима работы кошелька: обыкновенный режим, когда осуществляется две подписи вашей трансакции: с вашей стороны и со стороны кошелька. И усиленный режим, когда для осуществления перевода необходима еще третья усиленная дополнительная подпись. Для этой цели используется первоначальная резервная копия или предварительно подписанная транзакция, отправленная по электронной почте. Таким образом для осуществления платежа по более безопасному режиму у хакеров должен быть доступ либо к почте, либо к резервной копии, которая должна вообще храниться на внешнем источнике. Такая безопасность делает взлом кошелька и вывод средств практически не возможным.



Цитата: Этот кошелек использует упрощенную проверку транзакций напрямую в сети Bitcoin. Это означает, что требуется не так много доверия к третьим сторонам при проверке платежей. Однако, это не так безопасно.



Цитата: Разработчики этого кошелька публикуют исходный код своей программы. Это означает, что любой разработчик в мире может провести аудит кода.



Цитата: Для того, чтобы войти в кошелек необходимо не только указать свой пароль при входе, но и подтвердить свой IP. При смене IP потребуется подтвердить вход через почтовый ящик. Таким образом, хакерам нужно получить доступ одновременно к двум устройствам (кошельку и почте), чтобы войти в кошелек, а это уже гораздо сложнее.



Цитата: Предотвращает слежку за вашими платежами. Этот кошелек затрудняет слежку за вашими балансами и платежами благодаря функции ротации используемых адресов. Необходимо каждый раз создавать новый Bitcoin адрес, когда вы запрашиваете оплату.



Цитата: Этот кошелек может связать вместе ваши платежи, запомнить ваш IP-адрес и хранить вашу личную информацию (имя, е-мейл адрес и банковский счет), если вы ему ее предоставляли. (Это делают практически все кошельки, которые отслеживают ваш IP -данная функция необходима для двух факторной верификации).



Чтобы уменьшить отрицательные последствия такой "слежки" можно использовать Tor, благо кошелек предоставляет такую опцию. Кошелек позволяет вам настроить и использовать Tor в качестве прокси для того, чтобы не позволить злоумышленникам или интернет-провайдерам связать ваши платежи с вашим IP-адресом.



Цитата: Данный кошелек дает полный контроль пользователям над комиссией. Можно изменить комиссию после отправки средств с использованием RBF или CPFP. Также даются рекомендованные комиссии в зависимости от текущего состояния сети для проведения транзакции вовремя и без переплат.



Официальная страничка кошелька на https://bitcoin.org



Цитата: Этот кошелек официально опробован и одобрен криптосообществом в качестве Bitcoin кошелька безопасного и удобного для исользования. Поэтому всю информацию о кошельке вместе с сылками для скачивания вы можете узнать с главного сайта криптосообщества Bitcoin https://bitcoin.org.Также на этом сайте вы можете ознакомится с исходным кодом кошелька и если вы программист и хорошо разбираетесь в этом, то можете самостоятельно разобраться насколько безопасен сам кошелек.

Установка и работа с кошельком:



Кошелек имеет только мобильную версию, разработанную для платформы Android



Скачиваем кошелек здесь:



https://play.google.com/store/apps/d...android_wallet



На этой страничке вы можете увидеть презентационное видео, в котором девушка делает мгновенный платеж Bitcoin, расплачиваясь по счету в кафе, а ее партнер сильно удивляется данному факту.



Цитата: Действительно, а насколько возможны мгновенные платежи в bitcoin? Проблема всех платежей по сети Bitcoin в том, что они часто дублируются системой, поэтому и нужны такие проверки, которые делают майнеры. Здесь же кошелек сам предлагает делать проверку. Он гарантирует, что недопустит дублирования платежей и деньги точно уйдут адресату. Естественно майнеры тоже будут эти платежи проверять, поэтому и необходимы комиссии. Но все мы знаем, что отправленные деньги в режиме ожидания зачисляются практически мгновенно. Поэтому получатель сразу увидит деньги. А принимать такой мгновенный платеж или нет - это вопрос доверия к кошельку. Если получатель полностью доверяет кошельку, то он может принять такой платеж без подтверждения со стороны майнеров. Главное, чтобы сам кошелек никогда не ошибался. А это покажет только время. Вполне возможно создатели кошелька нашли принципиальный подход к вопросу мгновенности платежей в Bitcoin. Этим данный кошелек и интересен.







При регистрации вам надо будет запомнить кодовую фразу







После регистрации заходим в кошелек.



Получение Bitcoin. Чтобы получить Bitcoin вам каждый раз нужно будет сгенерировать ваш индивидуальный адрес:



Это делается в панели, путем нажатия на вкладку Receive.



После этого в образовавшемся окне появится адрес кошелька и код для сканирования







Предоставленный адрес можно скопировать, нажав на изображение копируемых листочков бумаги.



1. Установка режима быстрого входа.



Цитата: Данный режим предполагает вход в кошелек в режиме его просмотра. Можно смотреть баланс, но нельзя осуществлять денежные переводы. Чтобы войти в кошелек в режиме просмотра баланса не надо вводить сложный пароль, можно ввести простой PIN







История платежей выглядит следующим образом:







Отправка средств осуществляется через вкладку Send



Появится окно, в котором надо будет заполнить адрес и сумму платежа







Заключение:



Преимущества кошелька



О всех преимуществах кошелька я уже говорила, поэтому особо не буду повторяться, а только суммирую основное



1. Мгновенные платежи, благодаря самостоятельно разработанному механизму проверки, предотвращающему процесс дублирования платежей. Двойная подпись

2. Возможность установки повышенной безопасности. Тройная подпись. Третья подпись берется владельцем кошелька из внешнего источника. Ее нет в самом аппарате и хакер ее никак не добудет.

3. Возможность установления лимитов на вывод средств



Цитата: Чтобы обезопасить свои деньги от вывода хаккерами можно установить ежедневные лимиты на вывод средств. Система автоматически проверит соответствует ли платеж установленным лимитам, если нет платеж не будет проведен.

5. Двухфакторная верификация.

6. Возможность просмотра баланса по легкому PIN коду

7. Возможность настроить Tor для защиты от привязывания всех Bitcoin адресов к одному IP



Можно еще говорить про простоту в использовании и легкую настройку кошелька в сочетании с повышенной безопасностью. Но для меня главное - отзывы пользователей. Я посмотрела на форумах, кошелек людям нравится.



Недостатки



1. Ужасный сайт



Цитата: Ну как можно так презентовать свое творение? Черт голову сломит. Ничего не понятно. Часть на русском, часть на английском. FAQ вообще практически весь на английском. Вообще ничего не понятно. Чтобы разобраться в кошельке мне пришлось перелопатить весь интернет. А кто еще на это будет тратить свое время. Скорее всего пользователь все бросит и не будет открывать кошелек. А все его преимущества можно понять, только поработав с ним и его оценив. В общем хорошая идея на мой взгляд представлена из рук вон плохо. Данный кошелек является российской разработкой и составной частью платформы https://greenaddress.it/ru/ , предназначенной исключительно для мобильных телефонов на платформе Android.Так как кошелек является частью общей платформы у него нет своего самостоятельного сайта.1. Мгновенные платежи:2. Усиленный контроль средств:3. Упрощенная проверка.4. Базовая прозрачность5. Двухфакторная авторизация6. Базовая конфиденциальность7. Раскрывает информацию третьим лицам8. Полный контроль над комиссиейВ данном кошельке воплощено очень много интересных разработок. Подробнее обо всем я расскажу, когда буду делать обзор самой платформы https://greenaddress.it . Так как она достойна отдельного более детального и тщательного разбора всех введенных новинок.Кошелек имеет только мобильную версию, разработанную для платформы AndroidСкачиваем кошелек здесь:На этой страничке вы можете увидеть презентационное видео, в котором девушка делает мгновенный платеж Bitcoin, расплачиваясь по счету в кафе, а ее партнер сильно удивляется данному факту.После скачивания кошелька регистрируемся в нем, нажав на sign up и заполнив представленную форму:При регистрации вам надо будет запомнить кодовую фразуПосле регистрации заходим в кошелек.Получение Bitcoin. Чтобы получить Bitcoin вам каждый раз нужно будет сгенерировать ваш индивидуальный адрес:Это делается в панели, путем нажатия на вкладку Receive.После этого в образовавшемся окне появится адрес кошелька и код для сканированияПредоставленный адрес можно скопировать, нажав на изображение копируемых листочков бумаги.1. Установка режима быстрого входа.Установка PIN для быстрого входа в режим просмотра балансаИстория платежей выглядит следующим образом:Отправка средств осуществляется через вкладку SendПоявится окно, в котором надо будет заполнить адрес и сумму платежаО всех преимуществах кошелька я уже говорила, поэтому особо не буду повторяться, а только суммирую основное1. Мгновенные платежи, благодаря самостоятельно разработанному механизму проверки, предотвращающему процесс дублирования платежей. Двойная подпись2. Возможность установки повышенной безопасности. Тройная подпись. Третья подпись берется владельцем кошелька из внешнего источника. Ее нет в самом аппарате и хакер ее никак не добудет.3. Возможность установления лимитов на вывод средств4. Возможность генерации адресов Bitcoin.5. Двухфакторная верификация.6. Возможность просмотра баланса по легкому PIN коду7. Возможность настроить Tor для защиты от привязывания всех Bitcoin адресов к одному IPМожно еще говорить про простоту в использовании и легкую настройку кошелька в сочетании с повышенной безопасностью. Но для меня главное - отзывы пользователей. Я посмотрела на форумах, кошелек людям нравится.1. Ужасный сайт https://greenaddress.it/ru/

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:55 .