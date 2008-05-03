Распродажа Альткоинов в Пользу Биткойна - Новости криптовалют | MMGP
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Распродажа Альткоинов в Пользу Биткойна

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Распродажа Альткоинов в Пользу Биткойна
Альткоины активно распродают для покупки BTC. С прошлого четверга пара BTC/USD выросла более чем на 60 процентов, в то время как снижение ETH/BTC составило почти 45 процентов. Сейчас обе криптопары находятся на медвежьем рынке против биткойна.

Падение ETH/BTC на 45 процентов

Эфириум утратил 45 процентов своей стоимости против биткойна. Сейчас на рынке наблюдается спекулятивная биткойн-лихорадка в преддверии запуска фьючерсов на BTC. Чикагская биржа CBOE объявила, что запустит фьючерсы в воскресенье в 18:00 по EST (UTC -5). Ее конкурент CME Group произведет запуск спустя 8 дней.



Сегодня цена биткойна достигла нового рекордного максимума $16 614 за монету, приблизившись к уровню $20 000 на других биржах. На момент написания данного обзора BTC котируется по цене $14 670 у брокера FXOpen. Резкий скачок пары BTC/USD привел к массовой продаже альткоинов, при этом пара ETH/BTC упала на 44,83 % всего за семь дней.

Как мы уже упоминали неделю назад, медведям нужно подтолкнуть ETH/BTC к минимуму 0.03712 для начала нового нисходящего тренда. Как видно на графике выше, с тех пор пара сильно упала в цене. Для завершения нисходящего тренда необходимо обратное движение к уровню круглой фигуры 0,05. Пробой вверх локального максимума 0.05906 BTC сменил бы направление тренда на восходящее. Рассмотрим долгосрочные графики: на недельных пара ETH/BTC находится в нисходящем тренде, а на месячных графиках – в восходящем.

Подробнее читаем тут: https://blog.fxopen.ru/rasprodazha-a...v-v-polzu-btc/
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