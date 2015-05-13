Количество неподтвержденных транзакций в сети биткоин достигло 220 000 - Новости криптовалют | MMGP
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Количество неподтвержденных транзакций в сети биткоин достигло 220 000

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Имя: Станислав
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Количество неподтвержденных транзакций в сети биткоин достигло 220 000

В течение последних двух дней у биткоина были проблемы с неподтвержденными транзакциями. Сейчас ситуация усугубилась и число «застрявших» транзакций составляет 220000. Такой показатель должен намекнуть биткоин-разработчик, что что-то нужно будет изменить.

Проблемы с транзакциями в сети биткоина не является чем-то новым. Биткоин становится все более проблемным в отношении масштабирования, поскольку его сеть не может обрабатывать большое количество транзакций, которые люди стремятся провести. Об этой проблеме знали еще 5 лет назад, однако пока что не существует быстро и легкого решения.

Масштабирование биткоина требует очень много времени и усилий. Пока разработчики работают над различными решениями, неподтвержденные транзакции будут оставаться большой проблемой. В настоящее время сеть биткоина обрабатывает 3,9 транзакций в секунду. Более того, пользователи стали платить все больше комиссионных, которые собственно не решат вопрос перегруза сети, а только заставляют других ждать еще дольше.

Пока что пока неясно, откуда взялось столько неподтвержденных транзакций. Безусловно, цена биткоина растет и многие люди пытаются обналичивать свою прибыль до того, как начнется коррекция цены. Это привело к тому, что сейчас практически невозможно перевести средства на биржи или наоборот.

Все это говорит о необходимости больших изменений в отношении биткоина. Будет очень интересно увидеть, как этот фиаско разыгрывается в долгосрочной перспективе, поскольку нынешняя ситуация не является позитивной. Если бы все сообщества (Bitcoin Core, Bitcoin Cash и Bitcoin Gold) объединились, чтобы создать лучший биткоин, рынок выглядел бы совсем по-другому. К сожалению, это очень маловероятно.

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Метки
bitcoin, btc, биткоин, криптовалюта
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