Росатом инвестирует в технологии переработки отработанного топлива западных АЭС - Горячие новости | MMGP
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Росатом инвестирует в технологии переработки отработанного топлива западных АЭС

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Росатом инвестирует в технологии переработки отработанного топлива западных АЭС
Российская государственная корпорация "Росатом" запускает инвестиционную программу по освоению технологий, которые в будущем позволят российским атомщикам заниматься переработкой отходов западных электростанций.

Переработка отработанного ядерного топлива считается во всём мире высокотехнологичным производством, которое служит для минимизации радиационной опасности отработанных стержней, утилизации неиспользуемых компонентов, и выделения полезных материалов, с последующим их использованием в атомной промышленности. В данный момент, государственная корпорация "Росатом" вкладывает деньги в строительство инфраструктуры, которая призвана увеличить объёмы переработки топливных сборок любого вида. Сейчас идут эксперименты по переработке топливных сборок, распространённых на западных АЭС, с квадратным сечением.

В 2016 году корпорация "Росатом" запустила экспериментальное производство топливных сборок для западных АЭС. Первый контракт на стержни с квадратным сечением был заключён с энергетиками Швеции. Первая партия топлива вида PWR будет отправлена на АЭС скандинавской страны в 2021 году. Так же, в 2016 году "Росатом" заключил контракт с американской корпорацией Global Nuclear Fuel-Americas о совместном строительстве на территории США производства топливных сборок вида PWR.

По материалам ria.ru
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