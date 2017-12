Фбючерсы на биткойн под угрозой - Горячие новости | MMGP

tigr Топ Мастер

Фбючерсы на биткойн под угрозой Официальный запуск торгов фьючерсами на биткоин оказался под угрозой из-за позиции Ассоциации фьючерсной торговли США (FIA). Глава организации Уолт Лаккен в открытом письме к руководству Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) написал, что чрезмерная волатильность курса беспокоит ассоциацию.







«Мы выражаем опасения в связи с недостаточной прозрачностью и регулированием базовых продуктов, на которых основываются эти фьючерсы», — отметил он.



Лаккен также напомнил, что на базе FIA создан фонд, средства из которого направляются для выплат по контрактам, которые торговая площадка не смогла выплатить самостоятельно. Ассоциация опасается, что издержки за торги биткоином лягут именно на них, а не на организаторов торгов.



Глава FIA также призвал торговые площадки с особым вниманием и ответственностью подойти к запуску торгов биткоином. Лаккен указывает на отсутствие гарантии того, что компании, которые начнут предлагать эту криптовалюту, смогут защитить своих клиентов от махинаций и мошенничества с курсом на торгах.



В начале декабря CFTC официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Это позволили делать группе Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющей Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Первые торги на CBOE должны начаться уже 10 декабря, торги на CME — 18 декабря.



На момент написания материала один биткоин стоил 15 274 доллара. Волатильность курса очень высокая: в ночь на 8 декабря за биткоин давали более 18 тысяч долларов.



