Запрет ICO в Китае привел к росту мошеннических криптовалютных проектов - ICO | MMGP

За 2017 год правоохранительные органы Китая пресекли деятельность 107 мошеннических альткоинов, в том числе Five Elements Coin, Onecoin и Ticcoin. Все эти монеты оказались обычными финансовыми пирамидами, пишет Bitcoin.com.
Профессор экономики Северо-Западного университета в Сиане Чжао Шоуго связал активность злоумышленников на криптовалютном рынке с запретом правительства на проведение ICO.
«Запрет на ICO и закрытие бирж виртуальных валют создали рыночный вакуум и породили различные мошеннические криптовалюты. Представители подозреваемых в грязной игре монет убеждали пользователей, что из-за запрета основные криптовалюты теряют свою актуальность и теперь пришло их время», — утверждает он.
В популярных китайских соцсетях Wechat и QQ существуют множество закрытых групп, посвященных альткоинам, например, HBB Environmental Protection Coin, Radar Coin и Red Shell Coin. Модераторы групп размещают инфографики, демонстрирующие высокие доходы инвесторов, чтобы побудить пользователей вкладывать деньги.
«Пригласите пять участников, и вы сможете получить 600 юаней ($90), даже нищий может это сделать», — говорится на странице одной из групп.
Как говорит профессор юридического факультета Центрального университета экономики и финансов в Пекине Хуан Чжэнь, количество преступных схем растет из-за того, что дублировать альткоины дешево и просто. Кроме того, с распространением мобильного банкинга и социальных сетей привлекать новых инвесторов становится все проще.
«Поскольку преступники часто находятся в разных частях Китая и организуют мошенничество с помощью компьютеров и мобильных телефонов, довольно сложно задержать всех сразу и доказать их виновность», — отметил сотрудник полиции в Хайкоу Рен Цзянь.
По состоянию на конец сентября этого года китайские правоохранительные органы провели 5 900 уголовных расследований по пирамидальным схемам, которые в общей сложности собрали более 30 млрд юаней ($4,5 млрд).
Напомним, в начале декабря американская Комиссия по биржам и ценным бумагам арестовала счета резидента Канады Доминика Лакруа и его компании PlexCorps, которая обвиняется в осуществлении мошеннической деятельности под видом ICO.
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