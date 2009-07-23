Российским инвесторам стоит обратить внимание на меховую промышленность - Горячие новости | MMGP

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Российским инвесторам стоит обратить внимание на меховую промышленность

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Российским инвесторам стоит обратить внимание на меховую промышленность
В Норвегии наконец-то разрешился спор между государством и обществом по поводу меховой промышленности. Две трети граждан страны настаивали на запрете убийства животных, ради их шкур, тогда как правительство решило одобрить программу устойчивого развития меховой промышленности в Норвегии.

Компании, которые работают в меховой индустрии, ежегодно убивают около 100 млн животных. В основном это лиса, кролик, шиншилла, енот и енотовидная собака. Мировой рынок мехов в 2015 году оценивался на сумму в 4,1 млрд долларов. И рынок товаров из мехов, на сумму в 30 млрд долларов. При этом каждый год меховая промышленность показывает стабильный рост производства и прибыльности, из-за устойчивого спроса на рынке Китая.



Ниже информация о производстве шкур норки по странам мира.



Количество убитых животных компаниями, которые работают в меховой промышленности на рынке Европейского Союза.



Стоит сказать, что Нидерланды, которые закрепились на четвёртом месте в мире по производству норки, отказываются от меховой промышленности к 2024 году, под давлением общественного мнения.

Далее цена на шкурки на крупнейших меховых аукционах мира



Теперь что касаемо данных по России. По прошлому году зафиксировано производство 2 млн 321 тыс шкур. В частности:



При этом Россия является крупнейшим импортёром продукции меховой промышленности. С 2006 года импорт вырос ровно в шесть раз, и достиг отметки в 2,7 млрд долларов. Больше всего в Россию продают меховых изделий производители таких стран, как Китай, Греция, Турция и Италия.



Но Россия имеет колоссальный потенциал роста производства меховой промышленности. Особенно в тот момент, когда откроется окно возможностей, после запрета меховых производств в ряде стран Европейского Союза.

По материалам furfreealliance.com, fureurope.eu, hfureurope.eu
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