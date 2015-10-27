RelaxBit Club Ltd - relaxbit.club - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RelaxBit Club Ltd - relaxbit.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:39
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 9,183
Благодарностей: 1,083
УГ: 31
КП: 0.008
RelaxBit Club Ltd - relaxbit.club
Я не админ!

Начало: 04/12/2017

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Около:
RelaxBit Club Ltd является компанией из Великобритании, созданной командой квалифицированных специалистов в Биткойне, торговле и арбитраже. Вместе мы имеем более чем 60-летний опыт работы на криптовалютном рынке и инвестициях в целом. Мы успешно достигли рекордных за всю историю торговли в Великобритании. Наш генеральный директор Джош Спенсер лично приветствует высокопоставленных инвесторов в нашей штаб-квартире для проведения специальной встречи с нашей командой!

Чертеж:
10% -15% в день на всю жизнь

Реферальная комиссия:
6%-1%

Платежные процессоры:
Bitcoin

Минимальный депозит:
0.001 BTC

Минимальный вывод средств:
0.0005 BTC

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн

Новый депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.003384 BTC
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----------------------------------------------------------------------------------------

Платежные доказательства со старого депозита:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.00332102 BTC
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BTC amount: 0.0009441 BTC
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BTC amount: 0.0008841 BTC
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----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.0008841 BTC
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