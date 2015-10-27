RelaxBit Club Ltd - relaxbit.club - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ!
Начало:
04/12/2017
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Около:
RelaxBit Club Ltd является компанией из Великобритании, созданной командой квалифицированных специалистов в Биткойне, торговле и арбитраже. Вместе мы имеем более чем 60-летний опыт работы на криптовалютном рынке и инвестициях в целом. Мы успешно достигли рекордных за всю историю торговли в Великобритании. Наш генеральный директор Джош Спенсер лично приветствует высокопоставленных инвесторов в нашей штаб-квартире для проведения специальной встречи с нашей командой!
Чертеж:
10% -15% в день на всю жизнь
Реферальная комиссия:
6%-1%
Платежные процессоры:
Bitcoin
Минимальный депозит:
0.001 BTC
Минимальный вывод средств:
0.0005 BTC
Особенности:
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн
Новый депозит:
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BTC amount: 0.003384 BTC
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Платежные доказательства со старого депозита:
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BTC amount: 0.00332102 BTC
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BTC amount: 0.0009441 BTC
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BTC amount: 0.0008841 BTC
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BTC amount: 0.0008841 BTC
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