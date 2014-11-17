Южная Корея готовит полный запрет криптовалютных бирж - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Южная Корея готовит полный запрет криптовалютных бирж

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:39
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 7,288
Благодарностей: 1,515
УГ: 10
КП: 0.150
подарки
Южная Корея готовит полный запрет криптовалютных бирж

Сообщается, что Южная Корея рассматривает запрет криптовалютных бирж, поскольку законодатели считают их "вводящими в заблуждение".

Как сообщает информационный портал Hankyung, правительство в настоящее время рассматривает изменения в законодательстве, которые поставят биржи вне закона, как это уже было в Китае.

«Мы активно рассматриваем способы запрещения транзакций на местных биржах, оценивая торговлю виртуальной валютой как незаконное средство обмана людей, что является наказуемым в соответствии с уголовным кодексом», - цитирует чиновника это издание.

По словам чиновника, назрела ситуация, которая требует «серьезного пересмотра и регулирования трейдеров, занимающихся виртуальными деньгами».

В последнее время Корея приняла множество негативных мер регулирования в отношении биткоина. После полного запрета на ICO последовал запрет на фьючерсы в биткоине. Также власти заявили, что в будущем криптовалюта будет облагаться подоходным налогом.

Ранее появилась информация о позиции правительства в отношении бирж, которая требует от граждан иметь только один полностью подтвержденный аккаунт.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Бесплатный BITCOIN --|-- Бесплатный DOGECOIN
Бесплатный LITECOIN --|-- Кран до 25 000 сатоши
Надежный XAPO-кран --|-- Лучший кэшбек, куча магазинов
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Южная Корея готовит налогообложение криптовалют upline Горячие новости 7 19.10.2017 10:20
Почему Южная Корея запретила ICO? forfor Новости криптовалют 0 03.10.2017 18:39
Южная Корея запретила ICO forfor Новости криптовалют 0 29.09.2017 14:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
Доля государства в Укргазбанке выросла до 94,6%
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Drum13
Кризис в США приведёт к тотальному контролю за капиталами
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Infolist
Колл-центр "ТелеИнфо" - лохотрон!
От Infolist в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Denver10
Назван первый украинский банк, который будет работать на Blockchain
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Прокси ipv6 за отзыв
От Pewpil в разделе «Социальные сети»
Аватар siroga.m
Energy Funds Investment Group - energyfundsinvestmentgroup.org
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,881
Тем
503,307
Сообщений
12,633,414

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram