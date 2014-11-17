Южная Корея готовит полный запрет криптовалютных бирж - Горячие новости криптовалют | MMGP

Сообщается, что Южная Корея рассматривает запрет криптовалютных бирж, поскольку законодатели считают их "вводящими в заблуждение".
Как сообщает информационный портал Hankyung, правительство в настоящее время рассматривает изменения в законодательстве, которые поставят биржи вне закона, как это уже было в Китае.
«Мы активно рассматриваем способы запрещения транзакций на местных биржах, оценивая торговлю виртуальной валютой как незаконное средство обмана людей, что является наказуемым в соответствии с уголовным кодексом», - цитирует чиновника это издание.
По словам чиновника, назрела ситуация, которая требует «серьезного пересмотра и регулирования трейдеров, занимающихся виртуальными деньгами».
В последнее время Корея приняла множество негативных мер регулирования в отношении биткоина. После полного запрета на ICO последовал запрет на фьючерсы в биткоине. Также власти заявили, что в будущем криптовалюта будет облагаться подоходным налогом.
Ранее появилась информация о позиции правительства в отношении бирж, которая требует от граждан иметь только один полностью подтвержденный аккаунт.
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Перевод специально для MMGP.ru