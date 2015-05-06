IOTA – новый биткоин? - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

IOTA – новый биткоин?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.05.2015
Сообщений: 45
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
IOTA – новый биткоин?
За две недели IOTA перескочила с девятого места и стала четвертой по величине криптовалютой в мире.

В это сложно поверить, но меньше двух недель назад рыночная капитализация IOTA была на девятом месте в мире. С начала декабря монета энергично набирает вес и, обогнав риппл, стала четвертой по величине валютой после биткоина, эфириума и биткоин-кэша.



Агрессивное ралли началось 3 декабря, когда цена токена IOTA (официальное название «MIOTA») удвоилась, поднявшись с $1,40 до $2,80. Токены MIOTA оперативно достигли пика 6 декабря на отметке $5,45 после чего перешли к коррекции. Для сравнения: в середине октября монета торговалась в районе $0,40. В моменте объем торговли IOTA за 24 часа достигал 1,38 млрд долларов, что почти на 130 млн долларов выше, чем в случае с биткоин-кэшем, третьей по величине криптовалютой в мире.

Неожиданно высокий спрос на MIOTA был спровоцирован сообщениями в конце ноября о том, что IOTA Foundation (основана в 2015 году) объединилась с 20 другими компаниями, включая Microsoft и Fujitsu, с целью запуска нового сервиса. Это децентрализованная платформа, где компании смогут покупать и продавать данные, которые поступают с устройств, имеющих подключение к интернету вещей (IoT).

IOTA Tangle: бесплатные транзакции, неограниченная масштабируемость

В контексте проблем с масштабируемостью и высоких комиссий в сети биткоина одной из главных особенностей сети IOTA является незамедлительная обработка и подтверждение транзакций безо всяких комиссий благодаря IOTA Tangle, форме технологии распределенного реестра, схожей с блойкчейном. Как и блокчейн биткоина, Tangle представляет собой децентрализованный публичный реестр.

Но в отличие от блокчейна биткоина, в Tangle подтверждение транзакций не зависит от майнеров. Вместо этого новые блоки создаются автоматически при каждой транзакции и верифицируются небольшими группами других транзакций. По этой причине чем больше людей пользуются сетью Tangle, тем фактически быстрее и эффективнее она становится.

Сеть Tangle разработана таким образом, что ее легко можно интегрировать в интернет вещей. Бесплатные транзакции и неограниченная масштабируемость делают эту валюту идеальной для межкомпьютерной передачи данных и транзакций.

Массовая децентрализация

Разрешая автоматические и мгновенные платежи, сеть IOTA надеется децентрализовать владение физическими объектами. К примеру, сеть IOTA можно привязать к смартфону и использовать для автоматического подсчета стоимость проезда в такси без водителя. Теоретически платформа может снизить потребность во владении автомобилем – все автомобили просто можно использовать совместно в разное время.

Также сеть IOTA поддерживает полностью зашифрованную платформу обмена сообщениями MAM, позволяющую связывать устройства с сетью IOTA для безопасного обмена данными.

IOTA: это только начало

Несмотря на растущую популярность, IOTA доступна для торговли только на 13-ти биржах. На данный момент на площадкe Bitfinex приходится почти 60% объемов торговли этой криптовалютой, тогда как на Binance и CoinOne объем составляет около 15% в каждом случае. Оставшиеся 10% разбросаны по менее известным биржам.

По мере освоения интернета вещей сеть IOTA определенно столкнется со своими трудностями, но ее потенциал нельзя не признавать. Криптовалюта действительно претендует на статус первого цифрового актива, который будет адаптирован под практическое использование «в реальном мире». Если все пойдет так, как планирует IOTA, недавнее партнерство с крупными компаниями – это только начало пути к настоящему успеху.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Последний раз редактировалось Мегарегулятор; Сегодня в 16:37. Причина: Не указан источник
Мегарегулятор на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[IOT] IOTA/MIOTA - iota.org - особенности, покупка/продажа, аналитика Граф Другие криптовалюты 8 06.12.2017 13:21
Новый биткоин спиннер Traffic Light Краны 6 06.11.2017 13:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Регулятор изменит оценку кредитных рисков банков с 1 апреля
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар DRInvest
ПАММ счет 8063020 DR-Invest PAMM MT (Forex4you)
От DRInvest в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар DepecheM
Промрегионбанк приостановил обслуживание банковских карт
От DepecheM в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар turta
Где и как лучше всего покупать разные криптовалюты?
От turta в разделе «Криптовалюта для новичков»
Аватар Rost77
7 причин никогда не сдаваться
От Rost77 в разделе «Психология успеха»
Аватар TTLuck2017
Лондонский IoT стартап ThingTrax привлек £250 000 финансирования
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,881
Тем
503,307
Сообщений
12,633,414

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram