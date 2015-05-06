IOTA – новый биткоин? - Горячие новости криптовалют | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 17:30 Сегодня, 17:30 Сегодня, 16:35 #1 Мегарегулятор Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.05.2015 Сообщений: 45 Благодарностей: 12 УГ: 0 КП: 0.000 IOTA – новый биткоин? За две недели IOTA перескочила с девятого места и стала четвертой по величине криптовалютой в мире.



В это сложно поверить, но меньше двух недель назад рыночная капитализация IOTA была на девятом месте в мире. С начала декабря монета энергично набирает вес и, обогнав риппл, стала четвертой по величине валютой после биткоина, эфириума и биткоин-кэша.







Агрессивное ралли началось 3 декабря, когда цена токена IOTA (официальное название «MIOTA») удвоилась, поднявшись с $1,40 до $2,80. Токены MIOTA оперативно достигли пика 6 декабря на отметке $5,45 после чего перешли к коррекции. Для сравнения: в середине октября монета торговалась в районе $0,40. В моменте объем торговли IOTA за 24 часа достигал 1,38 млрд долларов, что почти на 130 млн долларов выше, чем в случае с биткоин-кэшем, третьей по величине криптовалютой в мире.



Неожиданно высокий спрос на MIOTA был спровоцирован сообщениями в конце ноября о том, что IOTA Foundation (основана в 2015 году) объединилась с 20 другими компаниями, включая Microsoft и Fujitsu, с целью запуска нового сервиса. Это децентрализованная платформа, где компании смогут покупать и продавать данные, которые поступают с устройств, имеющих подключение к интернету вещей (IoT).



IOTA Tangle: бесплатные транзакции, неограниченная масштабируемость



В контексте проблем с масштабируемостью и высоких комиссий в сети биткоина одной из главных особенностей сети IOTA является незамедлительная обработка и подтверждение транзакций безо всяких комиссий благодаря IOTA Tangle, форме технологии распределенного реестра, схожей с блойкчейном. Как и блокчейн биткоина, Tangle представляет собой децентрализованный публичный реестр.



Но в отличие от блокчейна биткоина, в Tangle подтверждение транзакций не зависит от майнеров. Вместо этого новые блоки создаются автоматически при каждой транзакции и верифицируются небольшими группами других транзакций. По этой причине чем больше людей пользуются сетью Tangle, тем фактически быстрее и эффективнее она становится.



Сеть Tangle разработана таким образом, что ее легко можно интегрировать в интернет вещей. Бесплатные транзакции и неограниченная масштабируемость делают эту валюту идеальной для межкомпьютерной передачи данных и транзакций.



Массовая децентрализация



Разрешая автоматические и мгновенные платежи, сеть IOTA надеется децентрализовать владение физическими объектами. К примеру, сеть IOTA можно привязать к смартфону и использовать для автоматического подсчета стоимость проезда в такси без водителя. Теоретически платформа может снизить потребность во владении автомобилем – все автомобили просто можно использовать совместно в разное время.



Также сеть IOTA поддерживает полностью зашифрованную платформу обмена сообщениями MAM, позволяющую связывать устройства с сетью IOTA для безопасного обмена данными.



IOTA: это только начало



Несмотря на растущую популярность, IOTA доступна для торговли только на 13-ти биржах. На данный момент на площадкe Bitfinex приходится почти 60% объемов торговли этой криптовалютой, тогда как на Binance и CoinOne объем составляет около 15% в каждом случае. Оставшиеся 10% разбросаны по менее известным биржам.



По мере освоения интернета вещей сеть IOTA определенно столкнется со своими трудностями, но ее потенциал нельзя не признавать. Криптовалюта действительно претендует на статус первого цифрового актива, который будет адаптирован под практическое использование «в реальном мире». Если все пойдет так, как планирует IOTA, недавнее партнерство с крупными компаниями – это только начало пути к настоящему успеху.



Источник В это сложно поверить, но меньше двух недель назад рыночная капитализация IOTA была на девятом месте в мире. С начала декабря монета энергично набирает вес и, обогнав риппл, стала четвертой по величине валютой после биткоина, эфириума и биткоин-кэша.Агрессивное ралли началось 3 декабря, когда цена токена IOTA (официальное название «MIOTA») удвоилась, поднявшись с $1,40 до $2,80. Токены MIOTA оперативно достигли пика 6 декабря на отметке $5,45 после чего перешли к коррекции. Для сравнения: в середине октября монета торговалась в районе $0,40. В моменте объем торговли IOTA за 24 часа достигал 1,38 млрд долларов, что почти на 130 млн долларов выше, чем в случае с биткоин-кэшем, третьей по величине криптовалютой в мире.Неожиданно высокий спрос на MIOTA был спровоцирован сообщениями в конце ноября о том, что IOTA Foundation (основана в 2015 году) объединилась с 20 другими компаниями, включая Microsoft и Fujitsu, с целью запуска нового сервиса. Это децентрализованная платформа, где компании смогут покупать и продавать данные, которые поступают с устройств, имеющих подключение к интернету вещей (IoT).В контексте проблем с масштабируемостью и высоких комиссий в сети биткоина одной из главных особенностей сети IOTA является незамедлительная обработка и подтверждение транзакций безо всяких комиссий благодаря IOTA Tangle, форме технологии распределенного реестра, схожей с блойкчейном. Как и блокчейн биткоина, Tangle представляет собой децентрализованный публичный реестр.Но в отличие от блокчейна биткоина, в Tangle подтверждение транзакций не зависит от майнеров. Вместо этого новые блоки создаются автоматически при каждой транзакции и верифицируются небольшими группами других транзакций. По этой причине чем больше людей пользуются сетью Tangle, тем фактически быстрее и эффективнее она становится.Сеть Tangle разработана таким образом, что ее легко можно интегрировать в интернет вещей. Бесплатные транзакции и неограниченная масштабируемость делают эту валюту идеальной для межкомпьютерной передачи данных и транзакций.Разрешая автоматические и мгновенные платежи, сеть IOTA надеется децентрализовать владение физическими объектами. К примеру, сеть IOTA можно привязать к смартфону и использовать для автоматического подсчета стоимость проезда в такси без водителя. Теоретически платформа может снизить потребность во владении автомобилем – все автомобили просто можно использовать совместно в разное время.Также сеть IOTA поддерживает полностью зашифрованную платформу обмена сообщениями MAM, позволяющую связывать устройства с сетью IOTA для безопасного обмена данными.Несмотря на растущую популярность, IOTA доступна для торговли только на 13-ти биржах. На данный момент на площадкe Bitfinex приходится почти 60% объемов торговли этой криптовалютой, тогда как на Binance и CoinOne объем составляет около 15% в каждом случае. Оставшиеся 10% разбросаны по менее известным биржам.По мере освоения интернета вещей сеть IOTA определенно столкнется со своими трудностями, но ее потенциал нельзя не признавать. Криптовалюта действительно претендует на статус первого цифрового актива, который будет адаптирован под практическое использование «в реальном мире». Если все пойдет так, как планирует IOTA, недавнее партнерство с крупными компаниями – это только начало пути к настоящему успеху.

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__________________ Последний раз редактировалось Мегарегулятор; Сегодня в 16:37 . Причина: Не указан источник Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 17:30 Сегодня, 17:30 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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