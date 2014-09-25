Коррекция цены BTC позволила цене IOTA вырасти на 24% - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,132 Благодарностей: 1,861 УГ: 43 КП: 0.121 подарки

Коррекция цены BTC позволила цене IOTA вырасти на 24%

На этой неделе рынок криптовалют активный, как никогда ранее. Бычий импульс цены биткоина, безусловно, оказал большое влияние на альткоины, которые изо всех сил пытаются удерживать свои позиции. Например, криптовалюта IOTA, которая снова набирает обороты увеличив свою цену на 24%. Сейчас IOTA торгуется по цене $4.14, произойдет ли новый рост цены, непонятно. Но одно сказать можно, это всего лишь вопрос времени.



Очевидно, что в мире криптовалют происходит много интересных вещей. Более конкретно, цена биткоина беспрепятственно ослабила цены практически всех альткоинов, что совсем не удивительно. Однако неясно, что все это значит в долгосрочной перспективе. На данный момент некоторые криптовалюты пытаются восстановиться в цене. Цена IOTA делает некоторые интересные шаги в этом отношении, хотя еще слишком рано говорить о серьезном восстановлении.





Цена IOTA выросла на 24% за ночь, и хотя такой рост впечатляет многих, это может быть только началом. Несмотря на то, что на этой неделе все внимание было переброшено на биткоин, сейчас у многих инвесторов есть хорошая возможность купить IOTA по относительно низкой цене. Но здесь есть и обратная сторона медали, никто не знает как все будет развиваться в ближайшем будущем, но очевидно одно, что все достойные альткоины в ближайшее время начнут обновлять свои максимумы. Бычий импульс цены биткоина не может длиться вечность, поэтому мы наверняка увидим большие изменения в цене IOTA уже совсем скоро.



При объеме торгов на 1 млрд необходимо признать, что спрос на IOTA по-прежнему очень силен. Этот альткоин получил большую поддержку среди трейдеров и инвесторов в последние недели. Благодаря такому объему торгов мы наблюдаем рост цен на IOTA на 24% в долларах США и 19,16% в BTC за последние 24 часа. В этом отношении впереди нас ждет интересное будущее, хотя на этом пути будет очень много ценовой волатильности. Как и в большинстве случаев, Bitfinex является ведущей биржей по объему торгов. Следом за ней идет Binance и Coinone.



Будет интересно посмотреть, как будет развиваться криптовалюта в будущем. Несмотря на столь внушительный рост, рынок может запросто качнутся в любое направление.



Перевод специально для MMGP.RU

На этой неделе рынок криптовалют активный, как никогда ранее. Бычий импульс цены биткоина, безусловно, оказал большое влияние на альткоины, которые изо всех сил пытаются удерживать свои позиции. Например, криптовалюта IOTA, которая снова набирает обороты увеличив свою цену на 24%. Сейчас IOTA торгуется по цене $4.14, произойдет ли новый рост цены, непонятно. Но одно сказать можно, это всего лишь вопрос времени.Очевидно, что в мире криптовалют происходит много интересных вещей. Более конкретно, цена биткоина беспрепятственно ослабила цены практически всех альткоинов, что совсем не удивительно. Однако неясно, что все это значит в долгосрочной перспективе. На данный момент некоторые криптовалюты пытаются восстановиться в цене. Цена IOTA делает некоторые интересные шаги в этом отношении, хотя еще слишком рано говорить о серьезном восстановлении.Цена IOTA выросла на 24% за ночь, и хотя такой рост впечатляет многих, это может быть только началом. Несмотря на то, что на этой неделе все внимание было переброшено на биткоин, сейчас у многих инвесторов есть хорошая возможность купить IOTA по относительно низкой цене. Но здесь есть и обратная сторона медали, никто не знает как все будет развиваться в ближайшем будущем, но очевидно одно, что все достойные альткоины в ближайшее время начнут обновлять свои максимумы. Бычий импульс цены биткоина не может длиться вечность, поэтому мы наверняка увидим большие изменения в цене IOTA уже совсем скоро.При объеме торгов на 1 млрд необходимо признать, что спрос на IOTA по-прежнему очень силен. Этот альткоин получил большую поддержку среди трейдеров и инвесторов в последние недели. Благодаря такому объему торгов мы наблюдаем рост цен на IOTA на 24% в долларах США и 19,16% в BTC за последние 24 часа. В этом отношении впереди нас ждет интересное будущее, хотя на этом пути будет очень много ценовой волатильности. Как и в большинстве случаев, Bitfinex является ведущей биржей по объему торгов. Следом за ней идет Binance и Coinone.Будет интересно посмотреть, как будет развиваться криптовалюта в будущем. Несмотря на столь внушительный рост, рынок может запросто качнутся в любое направление.

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