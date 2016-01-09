Лучший КРАН на сегодняшний день! - Прочие виды заработка | MMGP

maksimpro Любитель

Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Ukraine Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 09.01.2016 Сообщений: 131 Благодарностей: 11 УГ: 0 КП: 0.016 подарки

Лучший КРАН на сегодняшний день!



Всем Привет! Много тут рекламят всего и я решил разок, работаю я на многих проектах, но пока сам лично не выведу заработанное, другим не предложу.



В общем ближе к делу, мне не так давно посоветовали один КРАН и я вам скажу ранее я не видел такова хорошего КРАНА! Вот вкратце его плюсы:

1). Таймер 60 сек (1 минута)! Где вы такое видели? То есть нет ограничения, через каждую минуту можешь опять брать сатошики!



2). В среднем дает около 7 сатошиков в минуту, то есть 10 минут 70 сатошиков и 100 минут 700 сатошиков и т.д



3). Это конечно же капча! Капча тут просто летит круг и его надо просто мышкой нажать и все! Не какие цифры писать не надо и искать знаки и авто и т.д а просто нажать один раз мышкой! Я работаю на нем лежа, без помощи клавиатуры!



4). Сайт не лагает это раз! Потом на нем ПОЧТИ НЕТ РЕКЛАМЫ, он не запичкан всякими банарами и т.д да и сайт очень похож на твитер, я бы сказал почти его двойник!

5). Сайт работает уже достаточно долго, БОЛЬШЕ 1 ГОДА это точно!

6). Авто выплаты! Мне вот пришла сегодня моментально!





сайт платит на faucethub

7). Минимум на вывод ВСЕГО 2000 сатошиков!

8). Ну как я уже сказал ранее, сайт похож на твитер и там еще за лайки и посты, тоже начисляются сатошики!

9). Реф программа, 3 САТОШИКА ЗА КЛИК!



Если на этом сайте adbtc за 7 сатошиков надо еще смотреть рекламу, то тут просто кликнуть один раз мышкой! Поэтому я считаю этот КРАН еще лучше! Я за 3-4 дня сам набрал минималку 2000 сатошиков, при этом я время от времени только заходил и кликал в отдельной вкладке, пока занимался другими делами в инети.



Регистрация очень простая! Как только вы попадете на сайт, нужно нажать крестик в самом вверху справа, то маленький банер и после этого там же справа в углу будет поле для регистрация, нажимаете на него и просто авторизуетесь через фейсбук и все! Не каких паролей и эмаил не нужно! Потом просто в закладку можно добавить сайт и последующий входы, вы уже будите входить без никакой авторизации. Чтобы начать зарабатывать сатошики надо нажать на (подарок) и внизу там увидите таймер, если кто то не разберется, пишите тут или в ВП объясню подробней, так же расскажу как выводить сатошики!





P.S Много написал, потому что на самом деле я сам первый раз растерялся, это просто даже своего рода не кран а сайт на подобие твитера, который просто дает подарки! Если что непонятно пишите!



РЕГИСТРАЦИЯ

http://coinpole.com/?i=148077 Я не админ этого сайта.Всем Привет! Много тут рекламят всего и я решил разок, работаю я на многих проектах, но пока сам лично не выведу заработанное, другим не предложу.В общем ближе к делу, мне не так давно посоветовали один КРАН и я вам скажу ранее я не видел такова хорошего КРАНА! Вот вкратце его плюсы:1). Таймер 60 сек (1 минута)! Где вы такое видели? То есть нет ограничения, через каждую минуту можешь опять брать сатошики!2). В среднем дает около 7 сатошиков в минуту, то есть 10 минут 70 сатошиков и 100 минут 700 сатошиков и т.д3). Это конечно же капча! Капча тут просто летит круг и его надо просто мышкой нажать и все! Не какие цифры писать не надо и искать знаки и авто и т.д а просто нажать один раз мышкой! Я работаю на нем лежа, без помощи клавиатуры!4). Сайт не лагает это раз! Потом на нем ПОЧТИ НЕТ РЕКЛАМЫ, он не запичкан всякими банарами и т.д да и сайт очень похож на твитер, я бы сказал почти его двойник!5). Сайт работает уже достаточно долго, БОЛЬШЕ 1 ГОДА это точно!6). Авто выплаты! Мне вот пришла сегодня моментально!сайт платит на faucethub7). Минимум на вывод ВСЕГО 2000 сатошиков!8). Ну как я уже сказал ранее, сайт похож на твитер и там еще за лайки и посты, тоже начисляются сатошики!9). Реф программа, 3 САТОШИКА ЗА КЛИК!Если на этом сайте adbtc за 7 сатошиков надо еще смотреть рекламу, то тут просто кликнуть один раз мышкой! Поэтому я считаю этот КРАН еще лучше! Я за 3-4 дня сам набрал минималку 2000 сатошиков, при этом я время от времени только заходил и кликал в отдельной вкладке, пока занимался другими делами в инети.Регистрация очень простая! Как только вы попадете на сайт, нужно нажать крестик в самом вверху справа, то маленький банер и после этого там же справа в углу будет поле для регистрация, нажимаете на него и просто авторизуетесь через фейсбук и все! Не каких паролей и эмаил не нужно! Потом просто в закладку можно добавить сайт и последующий входы, вы уже будите входить без никакой авторизации. Чтобы начать зарабатывать сатошики надо нажать на (подарок) и внизу там увидите таймер, если кто то не разберется, пишите тут или в ВП объясню подробней, так же расскажу как выводить сатошики!P.S Много написал, потому что на самом деле я сам первый раз растерялся, это просто даже своего рода не кран а сайт на подобие твитера, который просто дает подарки! Если что непонятно пишите!РЕГИСТРАЦИЯ

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________ Последний раз редактировалось maksimpro; Сегодня в 16:35 .