Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:21
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,627
Благодарностей: 8,249
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни
Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил принятие Верховной Радой госбюджета на следующий год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала”, – отметил Порошенко.

“Страна развивается. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов”, – подчеркнул президент.

Читайте также: Верховная рада приняла госбюджет-2018

“Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение “минималки” детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату”, – также отметил Порошенко.

По материалам Економічна Правда
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 16:29
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 187
Благодарностей: 74
УГ: 1
КП: 0.168
Re: Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни
Ну не знаю, я особой разницы не заметил)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Pontyuko Pointman вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Еще одна страна легализует биткоин в 2018 году bizneser Новости криптовалют 1 29.08.2017 03:03
Россияне считают, что их уровень жизни только ухудшится veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 20:52
Почему экономика и уровень жизни в Украине будут улучшаться?! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 88 09.01.2017 11:01
МЭР: В ближайшие 18 лет уровень жизни россиян не изменится Room Новости в мире финансов и инвестиций 16 27.10.2016 11:59
Экономический подъем в Гонконге не отражает застойный уровень жизни sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 19 19.10.2016 22:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
МЭРТ проведет две конференции для инвеститоров.
От Владислав Бабич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TonyMoore
ПАММ-счет Vaal:605138 (ForexTrend)
От TonyMoore в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Alcest
Деньги С 1 января сигареты будут стоить минимум 25 грн за пачку
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
WMID 219028243422 - принимаю лимиты доверия
От morg в разделе «Прием лимитов доверия»
Аватар TheGOLDskull
ascprofit - ascprofit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Кто знает актуальные бонусы, акции и партнёрские программы по бинаркам?
От GRiNGA в разделе «Бинарные опционы»
.     
Пользователей
433,881
Тем
503,307
Сообщений
12,633,415

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram