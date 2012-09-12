Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Порошенко о бюджете-2018: страна начинает восстанавливать уровень жизни
Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил принятие Верховной Радой госбюджета на следующий год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала”, – отметил Порошенко.
“Страна развивается. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов”, – подчеркнул президент.
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“Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение “минималки” детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату”, – также отметил Порошенко.
По материалам Економічна Правда