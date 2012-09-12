Узбекистан с 1 января упрощает ввоз и вывоз валюты - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Узбекистан с 1 января упрощает ввоз и вывоз валюты

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Узбекистан с 1 января упрощает ввоз и вывоз валюты
Согласно указу президента страны, с будущего года физическим лицам можно не декларируя ввозить и вывозить наличную валюту в пределах суммы, не превышающей в эквиваленте $2 тыс., при условии письменного декларирования – не более $5 тыс.

Вывоз за пределы Узбекистана инвалюты сверх $5 тыс. осуществляется резидентами на основании разрешения Центрального банка, нерезидентами – на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в страну. При этом для нерезидентов сумма наличной валюты при вывозе должна быть не больше ввезенной.

В настоящее время резиденты Узбекистана при въезде и выезде должны заполнять таможенную декларацию на любую сумму в валюте. Для суммы свыше $2 тыс. требуется разрешение коммерческого банка на вывоз. Нерезиденты не имеют права вывозить из республики валюту свыше той суммы, которая была указана в таможенной декларации при ввозе.

Как сообщалось, в сентябре этого года Узбекистан начал процесс либерализации валютной политики, предусматривающий снятие ограничений на конвертацию национальной валюты для юридических и физических лиц.

Юрлицам разрешено приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера). Физлица могут свободно продавать валюту в обменных пунктах, приобретать ее в банках с зачислением на международные платежные карты и использовать за границей без ограничений. Продажа наличной валюты физическим лицам не разрешена.

По материалам Интерфакс-Украина
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