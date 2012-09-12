В Одессе задержали китайца, который пытался вывезти в Турцию 6 килограммов янтаря - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В Одессе задержали китайца, который пытался вывезти в Турцию 6 килограммов янтаря
В международном аэропорту «Одесса» при попытке незаконного вывоза в Турцию 6 кг янтаря задержан гражданин Китая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда, 7 декабря в пункте пропуска «Одесса-авиа» пограничники Одесского отряда совместно с работниками фискальной службы не допустили вывоз янтаря из Украины в Турцию.
«Во время оформления пассажиров авиарейса «Одесса-Стамбул» с помощью комплекса «Рапискан» погранично-таможенной смотровой группой обнаружены в личных вещах гражданина Китая три подозрительных пакета», – сообщили в пресс-службе.
По результатам проведенного углубленного осмотра выявлено 77 камней янтаря общим весом более 6 кг. Сейчас гражданин Китая привлечен к ответственности за нарушение таможенного законодательства. Янтарь изъят в установленном порядке.
По материалам УНИАН