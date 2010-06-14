НБУ перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли за 2017 год - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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НБУ перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли за 2017 год

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НБУ перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли за 2017 год
7 декабря 2017 Национальный банк перечислил последний восьмой транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 4.4 млрд грн.

Таким образом, регулятор перечислил всю запланированную сумму прибыли НБУ в 44.4 млрд грн в Государственный бюджет Украины.

Напомним, предыдущие семь траншей прибыли НБУ на общую сумму 40 млрд грн были перечислены 21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа, 6 октября и 7 ноября этого года соответственно.

График перечисления прибыли в Государственный бюджет был согласован с Министерством финансов Украины и предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года. Подобные транша призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.
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Метки
нбу, прибыль
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