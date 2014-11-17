Лео Месси - еще один сторонник технологии блокчейн - Горячие новости криптовалют | MMGP

Длинный список знаменитостей, которые поддерживают технологические компании в области блокчейн, продолжает расти. Подтверждением тому является Лео Месси из "Барселоны", которого многие считают лучшим футболистом мира. Месси подписал соглашение о поддержке SIRIN LABS - компании, создающей для криптосообщества аппаратное обеспечение, ориентированное на блокчейн.
Компания выпустила супер-безопасный мобильный телефон SOLARIN и теперь готова к выпуску ПК под названием FINNEY, предназначенного для энтузиастов блокчейн, который сделает более удобной для пользователей интеграцию блокчейн. Подписание Месси призвано привлечь более широкую аудиторию, особенно тех, кто никогда не слышал о технологии блокчейн.
В посте на Facebook Месси сказал: «Я обычно занят децентрализацией обороны противника и узнав больше о технологии блокчейн и децентрализованных системах, я очень рад присоединиться к SIRIN LABS в качестве посла, чтобы сделать блокчейн более дружественным благодаря будущей операционной системе для смартфонов».
Сеть устройств SIRIN LABS связывается друг с другом благодаря технологии Tangle от IOTA, которая представляет собой транзакционную сеть с нулевыми комиссиями «вне блокчейна».
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Перевод специально для MMGP.ru