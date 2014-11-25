Продажа фальшивых банкнот высокого качества под терминалы и банкоматы. - Биржи криптовалют | MMGP

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Продажа фальшивых банкнот высокого качества под терминалы и банкоматы.
Мы изготавливаем банкноты под терминалы и банкоматы для последующего сбыта их через терминалы и банкоматы.Делаем доллары,евро,рубли,гривны. Качество купюр выполнено на очень высоком уровне. Терминалы и бакноматы не могут распознать подделку. Наш сервис работает с 2014 года как на открытых так и на приватных площадках,где мы имеем положительную репутацию и положительные отзывы,соответствующие качеству купюр.
Заинтересованным - FakeMoney (собака) protonmail. (om