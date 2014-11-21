NewEconoLab (NEL) разрабатывает аппаратный кошелек NEODUN - Новости криптовалют | MMGP

9 ноября 2017 года в Китае была создана компания под названием NewEconoLab (NEL), направленная для привлечения опытных разработчиков для ускорения роста экосистемы NEO. В настоящее время в NEL работает 5 человек, которые занимаются различными разработками и операциями по масштабированию NEO.
NEODUN является первым проектом NEL и представляет собой мультивалютный аппаратный кошелек с повышенной безопасностью и способный хранить приватные ключи. Ли Цзянинь как главный разработчик NEO с опытом разработки программного и аппаратного обеспечения, в значительной степени отвечает за развитие NEODUN. Кошелек NEODUN поддерживает большинство популярных криптовалют, включая NEO, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и др. Поскольку NEODUN является кошельком с открытым исходным кодом и находится под крылом NEL, разработчики в ближайшем будущем могут добавить поддержку других криптовалют, таких как Bitcoin Cash, Ripple, IOTA и Monero.
NEODUN подключается посредством USB и Bluetooth, он может использоваться как на ПК, так и на смартфоне. Кроме того, NEODUN может поддерживать аутентификацию по отпечаткам пальцев. На данный момент NEL пытается выйти на поставщиков сканеров, и заявляет, что спрос на них достаточно высокий, поэтому первые кошельки могут быть без сканера. NEODUN уже находится на этапе интеграции программного обеспечения, которая будет завершена примерно к середине декабря. Сейчас компания работает над управлением приватными ключами и подписями для транзакций, после чего она представит публичную бета-версию своего продукта. NEL также нацелен на сотрудничество с биржами и институциональными инвесторами, которые могут быть заинтересованы в индивидуальных версиях кошелька.
В ближайшем будущем NEL создаст независимый публичный фонд, нацеленный на привлечение частных инвесторов, которые будут финансировать стартапы и развивать сообщества в долгосрочной перспективе.
Напомню, что NEO является 12 по счету крупнейшей криптовалютой, рыночная капитализация которой составляет $2,39 млрд. На момент написания новости, NEO торгуется по $37 на Bitfinex.