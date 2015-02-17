Налог на бизнес переложат на плечи простых россиян - Горячие новости | MMGP

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Налог на бизнес переложат на плечи простых россиян

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Налог на бизнес переложат на плечи простых россиян


Российские чиновники задумались о возвращении налога с продаж. Об этом в пятницу, 8 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В правительстве обсуждают возможность ввести такой налог вместо налога на движимое имущество компаний, который начнет действовать с 2018 года, сообщил собеседник издания. Отмены налога на движимое имущество добиваются представители бизнеса.

По словам источников, речь идет не о традиционном налоге с продаж, а о торговом сборе: он не включается в цену товара и не отражается в чеке. Но эксперты считают, что такой сбор будет именно налогом с продаж, так как будет взиматься не с выручки, а с торговой площади. Повышение налоговой нагрузки приведет к росту розничных цен, подчеркивает представитель ретейла.

В настоящее время торговый сбор взимается только в Москве — с торговой площади. Установить его имеют право также Санкт-Петербург и Севастополь. Решение о введении налога с продаж будет принимать уже следующее правительство, отметили собеседники издания.

Весной 2017 года «Ведомости» сообщали о возможности введения налога с продаж. Он мог бы стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре.

Налог с продаж был установлен в России в 1998 году в форме регионального и отменен в 2004-м.

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