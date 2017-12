RoundProfits - roundprofits.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

all-hyips Топ Мастер

RoundProfits - roundprofits.com



старт 07.12.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: roundprofits.com - инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Великобритании под № компании 10153343. Приоритетным направлением roundprofits.com является инвестирование в ценные бумаги малых предприятий на рынке Forex и электронных валют. Из-за высоких темпов мобильности и производительности нескольких портфелей, а также конкурентного преимущества на мировых рынках, акционеры в короткий период времени имеют возможность получить стабильную высокую прибыль. Инвест планы:



101% After 1 Hour

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $5.00 101.00



4.30% Hourly For 24 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $6.00 - $500.00 4.30



2.70% Hourly For 42 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $501.00 - $10000.00 2.70







депозит:



08.12.17 10:38 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U16159884 from U1294xxx. Batch: 197722639. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to roundprofits.com User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 1$

Максимальный вклад: 10000$

Реферальские: 4%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders roundprofits.com - Licensed

Особенности: SSL +



Updated Date: 2017-11-29T22:04:29.00Z

Creation Date: 2017-11-29T14:45:07.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-11-29T14:45:07.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC



Name Server: ns1.roundprofits.com

Name Server: ns2.roundprofits.com



