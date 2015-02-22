Электрокары в Украине подешевеют: Рада разрешила ввозить авто без уплаты НДС и акциза - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Электрокары в Украине подешевеют: Рада разрешила ввозить авто без уплаты НДС и акциза

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Электрокары в Украине подешевеют: Рада разрешила ввозить авто без уплаты НДС и акциза

Доброго времени, друзья!

С интересом вам сообщаю, что операции по ввозу электромобилей в Украину на 5 лет освобождаются от уплаты НДС и акциза.

Изменения в Налоговый кодекс (законопроект №6776-д, ЭП) Верховная Рада приняла в четверг 252 голосами.

Так, исходя из содержания документа, до 2022 года отменяется налог на добавленную стоимость и акциз на операции с ввоза на территорию Украины электромобилей.

Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тысячи единиц.

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

Напомним, законопроект №6776-д, который в рамках “бюджетного пакета” приняли депутаты, предусматривает также повышение стоимости акцизов на табачные изделия на 29,7%.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 15:40.
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