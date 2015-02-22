Электрокары в Украине подешевеют: Рада разрешила ввозить авто без уплаты НДС и акциза - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Доброго времени, друзья!
С интересом вам сообщаю, что операции по ввозу электромобилей в Украину на 5 лет освобождаются от уплаты НДС и акциза.
Изменения в Налоговый кодекс (законопроект №6776-д, ЭП) Верховная Рада приняла в четверг 252 голосами.
Так, исходя из содержания документа, до 2022 года отменяется налог на добавленную стоимость и акциз на операции с ввоза на территорию Украины электромобилей.
Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тысячи единиц.
Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.
Напомним, законопроект №6776-д, который в рамках “бюджетного пакета” приняли депутаты, предусматривает также повышение стоимости акцизов на табачные изделия на 29,7%.
Специально для mmgp.ru