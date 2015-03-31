В мире около 300 тыс специалистов ИИ, но нужны миллионы - аналитика Tencent - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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В мире около 300 тыс специалистов ИИ, но нужны миллионы - аналитика Tencent

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В мире около 300 тыс специалистов ИИ, но нужны миллионы - аналитика Tencent


Самая дорогая компания Китая Tencent, которая оценивается в $500 млрд, выпустила исследование мирового рынка таланта в области искусственного интеллекта. Согласно подсчетам корпорации, в мире есть только 300 000 «исследователей и практиков в сфере ИИ», но «рыночный спрос» требует миллионов, сообщает The Verge.

В Tencent слабым местом называют образование. По оценкам компании, 200 000 из 300 000 активных исследователей уже работают в разных индустриях (не только технологичной). Оставшиеся 100 000 продолжают учебу. Популярность курсов по ИИ за последние годы выросла в разы, но возникает временной лаг из-за продолжительности учебы.

В The Verge назвали цифры «неизбежно спекулятивными», поскольку в исследовании не указано, как проводились расчеты. Но заявление компании соответствуют общему тренду. Технологические гиганты регулярно жалуются на то, насколько сложно нанять инженеров ИИ.

Спрос поднял зарплаты до небес: специалист с опытом в пару лет может получить от $300 000 до $500 000 в год, пишут в The New York Times. Лучшим инженерам платят миллионы. В канадской независимой лаборатории Element AI рассказали изданию, что в мире есть всего 10 000 людей с навыками, необходимыми для решения наиболее серьезных проблем в области искусственного интеллекта.

Напомним, ранее мы писали о китайском стартапе ByteDance, который платит специалистам миллионные зарплаты, чтобы привлекать лучших.

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