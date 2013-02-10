Из-за аферы Илона Маска страдает мировое производство электромобилей - Горячие новости | MMGP
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Из-за аферы Илона Маска страдает мировое производство электромобилей

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Из-за аферы Илона Маска страдает мировое производство электромобилей
В каждом опубликованном материале по Илону Маску и его аферам, многие инвесторы, что боготворят уважаемого Маска и его умение выкачивать инвестиции, постоянно спорят, что я не прав со своим негативным отношением ко всему, что делает современный "Остап Бендер". Но, жизнь такова, что она в итоге всё расставляет по своим местам. Очередная новость о том, как "прекрасно" работают стартапы Маска. Или скорее, очередное подтверждение того, что все компании Илона вполне могут стать банкротами, уже в следующем году.

Производственная площадка Gigafactory, расположенная в США, занимающаяся производством аккумуляторов для электромобилей корпорации Tesla столкнулась с производственными проблемами, которые решить руководство завода не в состоянии. Из-за производственных проблем фабрики, мировой рынок цилиндрических аккумуляторов столкнулся с дефицитом. И это не смотря на то, что компания Panasonic запустила своё производство аккумуляторов и отгружает их в адрес корпорации Tesla. Вслед за Panasonic, такие компании как Samsung SDI, LG Chemicals и Murata так же запустили производственные площадки по выпуску цилиндрических аккумуляторов. Но совокупное производство аккумуляторов указанными компаниями покрывает только 80 процентов от того, что требуется автогигантам.

Японские автоконцерны более не могут купить на внутреннем рынке аккумуляторы для электромобилей. Более того, достать столь нужный узел для электромобилей становится проблематично и у китайских производителей.

Производственная площадка Gigafactory продолжает уже, который месяц страдать из-за нестабильного электроснабжения, а так же из-за неполного рабочего штата. Завод построен в пустыне, с прицелом на то, что солнечные панели смогут снабжать производство дешёвой электроэнергией. Но, солнечная электрогенерация не способна выдать необходимую постоянную пиковую мощность. (Основная проблема "зелёной электрогенерации" - комментарий мой). Что же касаемо нехватки рабочих рук, то производственная площадка Gigafactory находится слишком далеко от крупных населённых пунктов.

По материалам english.etnews.com
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