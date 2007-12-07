Шокирующие предсказания Saxo Bank на 2018 год - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

Шокирующие предсказания Saxo Bank на 2018 год Как вам крушение индекса S&P 500 на 25%? А достижение bitcoin $60 тыс. перед обвалом до $1000? Звучит шокирующе?



В то время как большинство аналитиков сосредоточены на рассмотрении событий, которые могут случиться с высокой вероятностью, Saxo Bank ежегодно представляет 10 маловероятных событий, которые могут оказать существенное влияние на рынки и мировую политику.



ФРС теряет независимость



За всю историю существования ФРС степень ее независимости колебалась в соответствии с потребностями и политикой федерального правительства. В 2018 году ожидается ее ослабление, поскольку Вашингтон попытается ограничить доходности казначейских облигаций, чтобы предотвратить крах рынка долговых обязательств.



В преддверии промежуточных выборов республиканцы и демократы будут все больше соперничать в популизме при полном отсутствии бюджетной дисциплины и сокращении налогов, который способствует существенному падению доходов, и в конце концов, приведет к рецессии в стране.



Двойной удар слабой экономики и более высокие процентные ставки поставят ФРС в трудное положение.



ФРС станет «козлом отпущения» для политиков из-за слабой экономики, панику на рынке облигаций и усиление неравенства, вызванных многолетним QE после глобального финансового кризиса.



В целях поддержания федеральных расходов и номинального роста экономики, а также для стабилизации рынка облигаций Министерство финансов США возьмет бразды правления в свои руки, как это было после Второй мировой войны, и ограничит доходность по долгосрочным облигациям на уровне 2,5%.



Банк Японии вынужден отказаться от контроля кривой доходности гособлигаций



Политика Банка Японии в отношении контроля кривой доходности зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году рассчитывать на это не приходится. По мере роста инфляции доходность также будет расти, результатом чего станет существенный обвал иены. В конечном счете, центральному банку необходимо будет прибегнуть к мерам в стиле QE, но не раньше, чем USD/JPY достигнет 150. USD/JPY достигнет 150, прежде чем Банк Японии капитулирует, после чего доллар провалится до 100 иен.



Китай перейдет на нефтеюани



Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и многие страны-производители уже охотно совершают сделки в юанях. Однако на фоне ослабления мирового влияния США и успеха товарных фьючерсов в юанях, решение Шанхайской международной энергетической биржи запустить нефтяные фьючерсные контракты в юанях станет абсолютным успехом. Этот шаг приведет к глобальным геополитическим и финансовым последствиям. Аналитики полагают, что благодаря появлению петроюаней курс китайской валюты к доллару США подскочит более чем на 10%, в итоге впервые в истории доллар будет стоить меньше 6 юаней.





Всплеск волатильности



Крайне низкая волатильность в 2017 году стала неожиданностью для аналитиков. Исторические минимумы по VIX и MOVE сопровождались рекордными максимумами по фондовому рынку и высокими ценами на рынке недвижимости. В результате получилась «пороховая бочка», готовая к взрыву.



Ситуация сейчас напоминает экспертам время перед "черным понедельником" 1987 года, когда Dow Jones потерял за день более 20%. В 2018 году американский фондовый индекс S&P 500 может повторить опыт молниеносного обвала (flash crash) и рухнуть на 25%.



И тогда целый ряд фондов, шортящих волатильность, будет полностью уничтожен. А трейдер с длинной позицией по волатильности получит прибыль в 1000% и превратится в легенду рынка.



Американцы пойдут налево



Изменение демографии в США, где численность населения до 35 лет уже выше, чем поколение бэби-бумеров, рожденных после Второй мировой войны, может оказать драматическое влияние на политику в 2018 году.



Отвращение молодых избирателей к персоне президента США Дональда Трампа, растущее неравенство, которое только усугубляется налоговой реформой республиканцев, обеспечит победу Демократической партии в ноябре следующего года.



Демократы перейдут от реализации налоговой реформы к стимулированию массового потребления. Настоящий популизм означает, что они откроют государственную "чековую книжку" для удовлетворения потребностей 90% населения, что приведет к огромному дефициту. Доходности 30-летних облигаций США выйдут за пределы 5%.





«Австро-венгерская империя» спровоцирует раскол ЕС



Раскол между старейшими членами ЕС и более новыми скептически настроенными членами блока расширится до непроходимой пропасти в 2018 году и центр силы в Европе сдвинется с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе. Из-за этого после выхода евро на новые максимумы против валют G10 и многих развивающихся стран, курс европейской валюты может резко ослабеть к доллару до достижения паритета.





Bitcoin упадет в пропасть



Рост bitcoin и других криптовалют был одним из самых впечатляющих в 2017 году. Bitcoin продолжит расти в течение большей части 2018 года, но действия России и Китая в конечном итоге приведут к его обвалу.



Bitcoin достигнет пика $60 тыс. в 2018 году, его рыночная капитализация превысит $1 трлн, в связи с появлением фьючерсного контракта на bitcoin.



Однако Россия и Китай могут запретить несанкционированные криптовалюты. Россия официально займется майнингом криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов и отвлечь внимание от bitcoin с целью удержать капитал в стране. Китай сделает аналогичный шаг, запретит майнинг, ссылаясь на затрату энергии и влияние на окружающую среду, а также из-за опасений оттока капитала из страны. Также в стране будет запущена собственная криптовалюта.



После достижения впечатляющего пика в 2018 году bitcoin ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой «себестоимости» в $1000.





«Африканская весна» и расцвет ЮАР



В 2018 году ЮАР ждет неожиданный ренессанс, а ее соседи расцветут политически и экономически.



После удивительного поворота событий, волна демократических процессов распространится по странам Африки к югу от Сахары по аналогии с арабской весной 2010-211 годов. Вынужденная отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года спровоцирует волну политических перемен в других африканских странах, недовольных неэффективным руководством их лидеров. Так, свои посты покинут президент ЮАР Джейкоб Зума и его коллега из Демократической республики Конго Жозеф Кабила.



Первые позитивные экономические последствия не заставят себя долго ждать: Зимбабве быстро восстановится после гиперинфляции и снова станет "африканской житницей". Приток иностранных инвестиций в Демократической Республике Конго достигнет рекордного уровня в $10 млрд, благодаря интересу к месторождениям кобальта.



ЮАР выиграет больше всех, южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют развивающихся рынока и вырастет на 30% к валютам G3.





Tencent станет крупнейшей компанией мира



В 2018 году китайский технологический гигант Tencent обгонит Apple по рыночной капитализации, даже тот будет первым, кому удастся пересечь отметку в $1 трлн.



Китай открывает свои рынки капитала, а огромные масштабы страны и растущий уровень жизни привлекают инвесторов со всего мира. В 2017 году акции Tencent прибавили около 100%, при этом на пике им даже удалось обогнать Facebook по капитализации. Tencent - единственная компания с капитализацией более $100 млрд, которой удалось добиться таких показателей роста. Помимо успешной бизнес-модели, успех Tencent обусловлен переходом Китая на экономику, более ориентированную на потребление.





Женщины захватят власть



Долгое время женщин на высших руководящих должностях в компаниях было немного, но в 2018 году это изменится – количество женщин во главе компаний будет расти экспоненциально. В последнее время женщины получают лучшее образование, чем мужчины, и половина выпускников бизнес-специальностей – это женщины.



И все же в 2017 году только 6,4% руководителей в рейтинге Fortune 500 это женщины (во главе 32 компаний), хотя в среднем они зарабатывают больше, чем их коллеги мужчины. А к концу 2018 женщины будут возглавлять уже 60 компаний из этого списка.





По материалам Saxo Bank

Источник: В то время как большинство аналитиков сосредоточены на рассмотрении событий, которые могут случиться с высокой вероятностью, Saxo Bank ежегодно представляет 10 маловероятных событий, которые могут оказать существенное влияние на рынки и мировую политику.За всю историю существования ФРС степень ее независимости колебалась в соответствии с потребностями и политикой федерального правительства. В 2018 году ожидается ее ослабление, поскольку Вашингтон попытается ограничить доходности казначейских облигаций, чтобы предотвратить крах рынка долговых обязательств.В преддверии промежуточных выборов республиканцы и демократы будут все больше соперничать в популизме при полном отсутствии бюджетной дисциплины и сокращении налогов, который способствует существенному падению доходов, и в конце концов, приведет к рецессии в стране.Двойной удар слабой экономики и более высокие процентные ставки поставят ФРС в трудное положение.ФРС станет «козлом отпущения» для политиков из-за слабой экономики, панику на рынке облигаций и усиление неравенства, вызванных многолетним QE после глобального финансового кризиса.В целях поддержания федеральных расходов и номинального роста экономики, а также для стабилизации рынка облигаций Министерство финансов США возьмет бразды правления в свои руки, как это было после Второй мировой войны, и ограничит доходность по долгосрочным облигациям на уровне 2,5%.Политика Банка Японии в отношении контроля кривой доходности зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году рассчитывать на это не приходится. По мере роста инфляции доходность также будет расти, результатом чего станет существенный обвал иены. В конечном счете, центральному банку необходимо будет прибегнуть к мерам в стиле QE, но не раньше, чем USD/JPY достигнет 150. USD/JPY достигнет 150, прежде чем Банк Японии капитулирует, после чего доллар провалится до 100 иен.Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и многие страны-производители уже охотно совершают сделки в юанях. Однако на фоне ослабления мирового влияния США и успеха товарных фьючерсов в юанях, решение Шанхайской международной энергетической биржи запустить нефтяные фьючерсные контракты в юанях станет абсолютным успехом. Этот шаг приведет к глобальным геополитическим и финансовым последствиям. Аналитики полагают, что благодаря появлению петроюаней курс китайской валюты к доллару США подскочит более чем на 10%, в итоге впервые в истории доллар будет стоить меньше 6 юаней.Крайне низкая волатильность в 2017 году стала неожиданностью для аналитиков. Исторические минимумы по VIX и MOVE сопровождались рекордными максимумами по фондовому рынку и высокими ценами на рынке недвижимости. В результате получилась «пороховая бочка», готовая к взрыву.Ситуация сейчас напоминает экспертам время перед "черным понедельником" 1987 года, когда Dow Jones потерял за день более 20%. В 2018 году американский фондовый индекс S&P 500 может повторить опыт молниеносного обвала (flash crash) и рухнуть на 25%.И тогда целый ряд фондов, шортящих волатильность, будет полностью уничтожен. А трейдер с длинной позицией по волатильности получит прибыль в 1000% и превратится в легенду рынка.Изменение демографии в США, где численность населения до 35 лет уже выше, чем поколение бэби-бумеров, рожденных после Второй мировой войны, может оказать драматическое влияние на политику в 2018 году.Отвращение молодых избирателей к персоне президента США Дональда Трампа, растущее неравенство, которое только усугубляется налоговой реформой республиканцев, обеспечит победу Демократической партии в ноябре следующего года.Демократы перейдут от реализации налоговой реформы к стимулированию массового потребления. Настоящий популизм означает, что они откроют государственную "чековую книжку" для удовлетворения потребностей 90% населения, что приведет к огромному дефициту. Доходности 30-летних облигаций США выйдут за пределы 5%.Раскол между старейшими членами ЕС и более новыми скептически настроенными членами блока расширится до непроходимой пропасти в 2018 году и центр силы в Европе сдвинется с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе. Из-за этого после выхода евро на новые максимумы против валют G10 и многих развивающихся стран, курс европейской валюты может резко ослабеть к доллару до достижения паритета.Рост bitcoin и других криптовалют был одним из самых впечатляющих в 2017 году. Bitcoin продолжит расти в течение большей части 2018 года, но действия России и Китая в конечном итоге приведут к его обвалу.Bitcoin достигнет пика $60 тыс. в 2018 году, его рыночная капитализация превысит $1 трлн, в связи с появлением фьючерсного контракта на bitcoin.Однако Россия и Китай могут запретить несанкционированные криптовалюты. Россия официально займется майнингом криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов и отвлечь внимание от bitcoin с целью удержать капитал в стране. Китай сделает аналогичный шаг, запретит майнинг, ссылаясь на затрату энергии и влияние на окружающую среду, а также из-за опасений оттока капитала из страны. Также в стране будет запущена собственная криптовалюта.После достижения впечатляющего пика в 2018 году bitcoin ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой «себестоимости» в $1000.В 2018 году ЮАР ждет неожиданный ренессанс, а ее соседи расцветут политически и экономически.После удивительного поворота событий, волна демократических процессов распространится по странам Африки к югу от Сахары по аналогии с арабской весной 2010-211 годов. Вынужденная отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года спровоцирует волну политических перемен в других африканских странах, недовольных неэффективным руководством их лидеров. Так, свои посты покинут президент ЮАР Джейкоб Зума и его коллега из Демократической республики Конго Жозеф Кабила.Первые позитивные экономические последствия не заставят себя долго ждать: Зимбабве быстро восстановится после гиперинфляции и снова станет "африканской житницей". Приток иностранных инвестиций в Демократической Республике Конго достигнет рекордного уровня в $10 млрд, благодаря интересу к месторождениям кобальта.ЮАР выиграет больше всех, южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют развивающихся рынока и вырастет на 30% к валютам G3.В 2018 году китайский технологический гигант Tencent обгонит Apple по рыночной капитализации, даже тот будет первым, кому удастся пересечь отметку в $1 трлн.Китай открывает свои рынки капитала, а огромные масштабы страны и растущий уровень жизни привлекают инвесторов со всего мира. В 2017 году акции Tencent прибавили около 100%, при этом на пике им даже удалось обогнать Facebook по капитализации. Tencent - единственная компания с капитализацией более $100 млрд, которой удалось добиться таких показателей роста. Помимо успешной бизнес-модели, успех Tencent обусловлен переходом Китая на экономику, более ориентированную на потребление.Долгое время женщин на высших руководящих должностях в компаниях было немного, но в 2018 году это изменится – количество женщин во главе компаний будет расти экспоненциально. В последнее время женщины получают лучшее образование, чем мужчины, и половина выпускников бизнес-специальностей – это женщины.И все же в 2017 году только 6,4% руководителей в рейтинге Fortune 500 это женщины (во главе 32 компаний), хотя в среднем они зарабатывают больше, чем их коллеги мужчины. А к концу 2018 женщины будут возглавлять уже 60 компаний из этого списка.________________________Источник: БКС Экспресс

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