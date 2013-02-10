Прогноз Saxo Bank по биткоину, фондовому рынку и ФРС на 2018 год - Горячие новости | MMGP

Ежегодно, финансовая группа под названием Saxo Bank публикует документ, в котором указываются основные опасности для инвесторов и мировой финансовый системы, на следующий год. На следующий год прогноз вышел под заголовком "Outrageous Predictions". Данный доклад довольно большой, и состоит из 22 страниц. Стоит сказать, что сами аналитики из Saxo Bank указывают на то, что их прогнозы мало реалистичны. Насколько серьёзно стоит относиться к опубликованному документу, пусть решает каждый инвестор для себя. Я лишь только подведу краткие итоги всему многостраничному докладу.
1. Аналитики из Saxo Bank указывают на то, что в следующем году ФРС США, скорее всего, потеряет свою независимость, так как в Министерстве финансов Штатов уже давно говорят о том, что пора вводить прямое управление в Федеральной Резервной Системе. Вслед за этим нужно ограничить законодательно потолок платежей по государственным облигациям, не выше 2,5 процента годовых.
2. Вследствие этого шага, Центральный Банк Японии полностью потеряет инструмент влияния на национальный валютный рынок.
3. Правительство Китая будет вынуждено запустить торговлю нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях.
4. После всех указанных потрясений, на фондовом рынке США начнётся обвал котировок всех ценных бумаг. Обрушение будет подобно обрушению Великой Депрессии.
5. Те спекулянты, что сейчас разогревают пузырь биткоина, начнут массово сбрасывать криптовалюту, после старта массового запрета центральными банками большинства стран всего, что связано с криптовалютами. Вследствие чего, биткоин упадёт в цене в 10 и более раз.
Перевод специально для mmgp.ru home.saxo