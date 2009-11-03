bet90 Инвестиции - ставки на спорт - Букмекерство: общий форум | MMGP
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bet90 Инвестиции - ставки на спорт

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:18
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 70
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.017
bet90 Инвестиции - ставки на спорт
Приветствую уважаемые коллеги. Наткнулся на, якобы, интересный проект - Инвестирование в ставки.
Условия:
Выплата вкладов происходит каждые 24 часа. ‼ Количество вкладчиков ограниченно 🏃‼

📗 START — вклад 3 000р. + бонус 2 000р. = 5 000р. — выплата, от — 110 000 руб.

📘 GOLD — вклад 6 000р. + бонус 5 000р. = 11 000р. — выплата, от — 270 000 руб.
➕ 📈 Курс финансовой грамотности

📙 PLATINUM — вклад 9 000 р. + бонус 9 000р. = 18 000р. — выплата, от — 495 000 руб.
➕ 📚 Теория ставок от аналитиков Bet90

💎 INVESTOR — вклад 16 000 р. + бонус 17 000р. = 33 000р. — выплата, от — 860 000 000 руб.
➕ 🤝 Вступление в ряды акционеров компании Bet90

Кто что скажет? Может кто уже сталкивался с этим???
__________________
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bosssape на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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