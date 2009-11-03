bet90 Инвестиции - ставки на спорт - Букмекерство: общий форум | MMGP

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bet90 Инвестиции - ставки на спорт
Приветствую уважаемые коллеги. Наткнулся на, якобы, интересный проект - Инвестирование в ставки.
Условия:
Выплата вкладов происходит каждые 24 часа. ‼ Количество вкладчиков ограниченно 🏃‼
📗 START — вклад 3 000р. + бонус 2 000р. = 5 000р. — выплата, от — 110 000 руб.
📘 GOLD — вклад 6 000р. + бонус 5 000р. = 11 000р. — выплата, от — 270 000 руб.
➕ 📈 Курс финансовой грамотности
📙 PLATINUM — вклад 9 000 р. + бонус 9 000р. = 18 000р. — выплата, от — 495 000 руб.
➕ 📚 Теория ставок от аналитиков Bet90
💎 INVESTOR — вклад 16 000 р. + бонус 17 000р. = 33 000р. — выплата, от — 860 000 000 руб.
➕ 🤝 Вступление в ряды акционеров компании Bet90
Кто что скажет? Может кто уже сталкивался с этим???