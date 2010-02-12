В Болгарии банки закрыли счета всех местных биткойн-обменников, парализовав их работу - Горячие новости криптовалют | MMGP

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В Болгарии банки закрыли счета всех местных биткойн-обменников, парализовав их работу



Болгары буквально в одночасье потеряли все свои биткойн-обменники из-за жестких мер принятых банками этой страны. Сообщается, что крупные банки Болгарии хорошо подготовились к этой операции и быстро заблокировали учетные записи нескольких криптообменников.



Битва болгарских банков с биткойнами



Криптовалютные обменники, как и их клиенты, к сожалению, имеют ахиллесову пяту: зависимость от традиционного банкинга. Совершать сами операции с биткойном довольно просто. Но вводить и выводить фиатную валюту из криптообменников зачастую намного сложнее - особенно когда вам вводят запрет на пользование банковскими услугами. И 7 декабря этого года о введении такого полного запрета и было сообщено на форуме болгарского биткойн-сообщества, модератор которого написал следующее:



"Вообще-то мы ожидали, что это произойдет, но не так быстро. Похоже, что паника финансовой системы довольно велика".



Болгария, как и её балканские соседи, является высокотехнологичной страной, которая вообще-то принимает биткойн и финансовую свободу, которую он несёт. Однако её традиционная банковская система, похоже, действовала против криптообменников из-за неприятия этой новой системы и личных интересов, а не по приказам, которые были даны на государственном уровне. В той же ветке этого болгарского биткойн-форума генеральный директор одной из пострадавших обменников сообщил:



"Банк UBB несколько дней тому назад проинформировал нас, что они закрывают наши счета через которые идут транзакции с криптовалютами. А после разговора с одним из руководителей этого банка я понял, что это решение владельца банка, оно не финансового регулятора страны."



В нынешнем виде все обмены криптовалют в этой стране либо автономны, либо строго ограничены с точки зрения предоставления таких услуг и при этом многие обменники выставляют сейчас у себя на сайтах предупреждения о текущей ситуации с обменном. Среди уже неработающих обменников можно перечислить такие, как: Cix.bg, Crypto.bg и Cryptobank.bg. Правда в последнем по-прежнему можно торговать криптовалютой, но он может принимать средства только через электронные кошельки.











Между тем закрытие обменника Cryptobank является двойным ударом для его клиентов, ведь на этой же неделе Cryptobank.bg приостановил торговлю эфиром из-за "игры Cryptokitties, которая мешает осуществлению транзакций, поскольку приходится отправлять "газа" в четыре раза больше, чем обычно". А к примеру, для тех болгар, которые стремятся запастись криптовалютами, обменник Localbitcoins.com отображает ограниченное количество продавцов, базирующихся в Софии и Пловдиве, но правда существует доступ к криптобиржам в соседних странах через такие сайты, как Bitcoin.de.



Сейчас Болгария уже не является единственной страной, которая может пострадать от банковских препонов в отношении биткойна. Зловоние страха от старой гвардии финансового мира уже довольно ощутимо, поскольку неумолимый рост биткойна предвещает, что всё это может выльется для общества в новую форму денег. Сейчас банки стран Восточной Европы зачастую очень скоры на расправу с критовалютными обменниками, однако, скорее всего, они будут очень кротки, если кто-либо из властей захочет обналичить через них свою прибыль от покупки биткойнов. А например, в мае этого года после серии рейдов болгарских правоохранительных органов ими было изъято более 213 000 биткойнов. Если считать по нынешнему курсу, то это равно почти 3,5 млрд долларов США или 6% всего ВВП Болгарии.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2a6422af4e6 Болгары буквально в одночасье потеряли все свои биткойн-обменники из-за жестких мер принятых банками этой страны. Сообщается, что крупные банки Болгарии хорошо подготовились к этой операции и быстро заблокировали учетные записи нескольких криптообменников.Криптовалютные обменники, как и их клиенты, к сожалению, имеют ахиллесову пяту: зависимость от традиционного банкинга. Совершать сами операции с биткойном довольно просто. Но вводить и выводить фиатную валюту из криптообменников зачастую намного сложнее - особенно когда вам вводят запрет на пользование банковскими услугами. И 7 декабря этого года о введении такого полного запрета и было сообщено на форуме болгарского биткойн-сообщества, модератор которого написал следующее:"Вообще-то мы ожидали, что это произойдет, но не так быстро. Похоже, что паника финансовой системы довольно велика".Болгария, как и её балканские соседи, является высокотехнологичной страной, которая вообще-то принимает биткойн и финансовую свободу, которую он несёт. Однако её традиционная банковская система, похоже, действовала против криптообменников из-за неприятия этой новой системы и личных интересов, а не по приказам, которые были даны на государственном уровне. В той же ветке этого болгарского биткойн-форума генеральный директор одной из пострадавших обменников сообщил:"Банк UBB несколько дней тому назад проинформировал нас, что они закрывают наши счета через которые идут транзакции с криптовалютами. А после разговора с одним из руководителей этого банка я понял, что это решение владельца банка, оно не финансового регулятора страны."В нынешнем виде все обмены криптовалют в этой стране либо автономны, либо строго ограничены с точки зрения предоставления таких услуг и при этом многие обменники выставляют сейчас у себя на сайтах предупреждения о текущей ситуации с обменном. Среди уже неработающих обменников можно перечислить такие, как: Cix.bg, Crypto.bg и Cryptobank.bg. Правда в последнем по-прежнему можно торговать криптовалютой, но он может принимать средства только через электронные кошельки.Между тем закрытие обменника Cryptobank является двойным ударом для его клиентов, ведь на этой же неделе Cryptobank.bg приостановил торговлю эфиром из-за "игры Cryptokitties, которая мешает осуществлению транзакций, поскольку приходится отправлять "газа" в четыре раза больше, чем обычно". А к примеру, для тех болгар, которые стремятся запастись криптовалютами, обменник Localbitcoins.com отображает ограниченное количество продавцов, базирующихся в Софии и Пловдиве, но правда существует доступ к криптобиржам в соседних странах через такие сайты, как Bitcoin.de.Сейчас Болгария уже не является единственной страной, которая может пострадать от банковских препонов в отношении биткойна. Зловоние страха от старой гвардии финансового мира уже довольно ощутимо, поскольку неумолимый рост биткойна предвещает, что всё это может выльется для общества в новую форму денег. Сейчас банки стран Восточной Европы зачастую очень скоры на расправу с критовалютными обменниками, однако, скорее всего, они будут очень кротки, если кто-либо из властей захочет обналичить через них свою прибыль от покупки биткойнов. А например, в мае этого года после серии рейдов болгарских правоохранительных органов ими было изъято более 213 000 биткойнов. Если считать по нынешнему курсу, то это равно почти 3,5 млрд долларов США или 6% всего ВВП Болгарии.Перевод специально для mmgp.ru источник

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