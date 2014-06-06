Торговые боты - Биржи криптовалют | MMGP

Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:28 Сегодня, 14:28 Сегодня, 14:15 #1 ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,310 Благодарностей: 1,646 УГ: 1 КП: 0.324 подарки Торговые боты

Наверное, самый рядовой вопрос на сегодняшний день это как заработать на криптовалютной бирже? Торговые боты один из вариантов заработка. Сейчас все финансовые рынки заполонили роботы, и криптовалютные биржи не исключение, тот, кто владеет приличным капиталом в биткоин, конечно тратят средства для того, чтоб торговать по собственной стратегии, но без помощи рук. Но сейчас времена такие, что и обычный пользователь может сам написать действующую торговую стратегию и автоматизировать ее, в дальнейшем применяя на криптобирже. Причем стоит отметить, что популярность зашкаливает - спрос на советники все больше растет, ведь с их использованием не нужно постоянно мониторить рынок, прогнозировать, программный код это сделает лучше. Даже можно найти предложения по подписке на использование бота, часто используются и советники арбитражники. Но прежде чем использовать торгового советника нужно знать определенную терминологию, уметь его тестировать, понимать, что они из себя представляют и на что нужно обратить внимание на криптобирже, чтоб ваш торговый бот без перебоев торговал? Попробуем разобраться.



Основы, использование API

Робот или советник - это определенная программа, в которую вписана торговля в автоматическом режиме по определенной стратегии. Стратегий много, поэтому и советники могут быть разными. Первая функция, что состоит у этого программного обеспечения, проводить торговые операции согласно встроенной стратегии, работающей по своду команд записанных специальным алгоритмом. Вторая функция – просто помогать трейдеру.



Не смотря на то, что в сети бытует мнение, что советника можно без проблем оставлять бесконтрольно, не стоит этому верить – все надо контролировать. Тем более, если разговор идет о криптовалюте, с ее-то волатильностью. Длительный период времени может одна стратегия не работать. А под управлением опытного и прозорливого трейдера стратегии можно менять в зависимости от изменения на рынке.



Преимущества использования робота:

- высвобождение времени,

- контроль большого количества цифровых пар и валют,

- моментальное принятие решения,

- отсутствие эмоций,

- все по алгоритму, без ошибок,

- торговля 24/7.



Более того, не стоит бояться использовать роботов. Биржи наоборот желают, чтоб их использовали, так как тоже получают массу преимуществ:



-растет ликвидность, как следствие больше людей и растет доверие,

- при больших оборотах растут и комиссии (а у бирж свой процент),

Из известных бирж, что разрешают использовать советники: Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, EXMO, YoBit.



Но рекомендуют начинать автоматическую торговлю чаще всего Poloniex и Bittrex именно на этих биржах, так как здесь лучше всего предлагается функционал по API, лучшая документация и конечно высокая ликвидность цифровых пар. С помощью API можно получить список текущих сделок, для вывода среднего курса, что полезно для робота в дальнейшем.

Без API советник просто не будет работать, так как с его помощью программа должна открыть необходимую страницу, вытянуть необходимые данные и для каждого действия есть отдельные страницы. К примеру, вам надо информационные данные, то вы зайдете на страницу, где видны текущие сделки, а если вам нужна страница действий, то вы зайдете туда, где открывается ордер или закрывается. Робот узнает ваш баланс, считывает статистику ваших ордеров на данный момент и какие покупки и продажи на бирже актуальны, а затем должен произвести ряд действий новый открыть ордер или отменить, тот, что открыт. Советник все это должен считывать самостоятельно, без вашего участия.



Какая документация API должна быть лучшей для удобства торговли советниками, по практическим советам трейдеров (замечу что у каждой криптобиржи есть свои особенности, они могут конечно повторятся и по другим биржам, но могут быть не у всех):



- выставление ордеров пакетами,

- данные по балансу, при установке ордеров,

- при заданном балансе можно рассчитать среднюю цену покупки,

- с помощью единого запроса можно перемещать ордер.

Можно было бы много чего еще добавить, кроме того, что может сделать сам трейдер в ручную, но криптобиржи не будут функционал переделывать по новому, поэтому придется выбирать из того, что имеется сейчас.



Как использовать советник





Вот у вас уже есть робот, то нужно знать, как его подключить. Здесь все должно быть просто даже для обывателя. Рассмотрим на примере криптобиржи YoBit. Для начала на бирже нужно создать свой аккаунт, если у вас его до сих пор нет, если есть, то подумайте, может под советника создать отдельный? Далее обратить внимание на генерацию ключей API, без них никакой советник ни на какой бирже не будет работать. Найти, как это сделать можно в персональной учетной записи после регистрации. В правой стороне экрана, когда нажимаете на настройки, тогда вы увидите в выпадающем меню API ключи и API FAQ, где как раз можно дальше с ними работать, почитать инструкцию. Ничего сложного. Но помните, что доступ к API должен быть только у вашего робота, никому его не передавайте больше другим ботам, иначе, если будут одни и те же API в использовании, биржа будет отвергать запросы. И надо будет генерировать новые ключи.



Затем, когда вы получили API, то для работы советника нужно в свойствах советника прописать необходимый ранее полученный адрес API и разрешить WebRequest (эта функция позволяет подключиться через http через запрос на нужный сервер). К слову в мануале по настройке советника можно всегда найти, как его подключить к криптобирже.

Но самое важно на бирже кроме API, чтоб работал советник - это ликвидность. Часто даже не в советнике дело, если он сливает, а в том, какую пару подобрал трейдер, особенно если новая пара, где могут быть линейные падения и без коррекций. Поэтому искать надо пары с коррекциями, чтоб можно было использовать даже советника – усреднителя. Но основной правило работы с советниками, всегда помнить, что любой робот не будет прибыльно торговать длительное время без контроля. Рынок поменяется и вам нужно этот момент проконтролировать, так как заложенный алгоритм не сможет сам адаптироваться.



А перед использованием советника не лишним будет сделать бэктестинг - прогон алгоритма по историческим данным цены. Но и прогон по истории может иметь ряд недостатков: алгоритм может быть подобран так, что вы видите только лучшие моменты работы робота и его высокую эффективность, или то что вы тоже можете влиять на цену не берется во внимание. Таким образом не стоит воспринимать бэктестинг как основу проверки, а только как проверку функционала робота.



Советовать какой советник вам лучше использовать я не буду, так как в сети достаточно информации по каждому из доступных, да и скептически стоит относиться ко вседоступным вариантам. Лучший способ, конечно, это иметь свою собственную стратегию и по ней работать, писать робота. Но есть и платные варианты, что также дополнительно предлагают обновления, что улучшает эффективность торговли и подстраивает советника под изменения рынка, но и здесь могут быть подводные камни, так как не все платное есть хорошее. Но нужно пробовать и экспериментировать, особенно если вы уже знакомы с криптовалютой, у вас есть компьютер, выход в интернет и желание перемен. Всем удачной торговли и высоких профитов!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU Наверное, самый рядовой вопрос на сегодняшний день это как заработать на криптовалютной бирже? Торговые боты один из вариантов заработка. Сейчас все финансовые рынки заполонили роботы, и криптовалютные биржи не исключение, тот, кто владеет приличным капиталом в биткоин, конечно тратят средства для того, чтоб торговать по собственной стратегии, но без помощи рук. Но сейчас времена такие, что и обычный пользователь может сам написать действующую торговую стратегию и автоматизировать ее, в дальнейшем применяя на криптобирже. Причем стоит отметить, что популярность зашкаливает - спрос на советники все больше растет, ведь с их использованием не нужно постоянно мониторить рынок, прогнозировать, программный код это сделает лучше. Даже можно найти предложения по подписке на использование бота, часто используются и советники арбитражники. Но прежде чем использовать торгового советника нужно знать определенную терминологию, уметь его тестировать, понимать, что они из себя представляют и на что нужно обратить внимание на криптобирже, чтоб ваш торговый бот без перебоев торговал? Попробуем разобраться.Стратегий много, поэтому и советники могут быть разными. Первая функция, что состоит у этого программного обеспечения, проводить торговые операции согласно встроенной стратегии, работающей по своду команд записанных специальным алгоритмом. Вторая функция – просто помогать трейдеру.Не смотря на то, что в сети бытует мнение, что советника можно без проблем оставлять бесконтрольно, не стоит этому верить – все надо контролировать. Тем более, если разговор идет о криптовалюте, с ее-то волатильностью. Длительный период времени может одна стратегия не работать. А под управлением опытного и прозорливого трейдера стратегии можно менять в зависимости от изменения на рынке.- высвобождение времени,- контроль большого количества цифровых пар и валют,- моментальное принятие решения,- отсутствие эмоций,- все по алгоритму, без ошибок,- торговля 24/7.Более того, не стоит бояться использовать роботов.-растет ликвидность, как следствие больше людей и растет доверие,- при больших оборотах растут и комиссии (а у бирж свой процент),Из известных бирж, что разрешают использовать советники: Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, EXMO, YoBit.Но рекомендуют начинать автоматическую торговлю чаще всего Poloniex и Bittrex именно на этих биржах, так как здесь лучше всего предлагается функционал по API, лучшая документация и конечно высокая ликвидность цифровых пар. С помощью API можно получить список текущих сделок, для вывода среднего курса, что полезно для робота в дальнейшем., так как с его помощью программа должна открыть необходимую страницу, вытянуть необходимые данные и для каждого действия есть отдельные страницы. К примеру, вам надо информационные данные, то вы зайдете на страницу, где видны текущие сделки, а если вам нужна страница действий, то вы зайдете туда, где открывается ордер или закрывается. Робот узнает ваш баланс, считывает статистику ваших ордеров на данный момент и какие покупки и продажи на бирже актуальны, а затем должен произвести ряд действий новый открыть ордер или отменить, тот, что открыт. Советник все это должен считывать самостоятельно, без вашего участия.(замечу что у каждой криптобиржи есть свои особенности, они могут конечно повторятся и по другим биржам, но могут быть не у всех):- выставление ордеров пакетами,- данные по балансу, при установке ордеров,- при заданном балансе можно рассчитать среднюю цену покупки,- с помощью единого запроса можно перемещать ордер.Можно было бы много чего еще добавить, кроме того, что может сделать сам трейдер в ручную, но криптобиржи не будут функционал переделывать по новому, поэтому придется выбирать из того, что имеется сейчас.Вот у вас уже есть робот, то нужно знать, как его подключить. Здесь все должно быть просто даже для обывателя. Рассмотрим на примере криптобиржи YoBit. Для начала на бирже нужно создать свой аккаунт, если у вас его до сих пор нет, если есть, то подумайте, может под советника создать отдельный? Далее обратить внимание на генерацию ключей API, без них никакой советник ни на какой бирже не будет работать. Найти, как это сделать можно в персональной учетной записи после регистрации. В правой стороне экрана, когда нажимаете на настройки, тогда вы увидите в выпадающем меню API ключи и API FAQ, где как раз можно дальше с ними работать, почитать инструкцию. Ничего сложного.И надо будет генерировать новые ключи.Затем, когда вы получили API, то для работы советника нужно в свойствах советника прописать необходимый ранее полученный адрес API и разрешить WebRequest (эта функция позволяет подключиться через http через запрос на нужный сервер). К слову в мануале по настройке советника можно всегда найти, как его подключить к криптобирже.Часто даже не в советнике дело, если он сливает, а в том, какую пару подобрал трейдер, особенно если новая пара, где могут быть линейные падения и без коррекций. Поэтому искать надо пары с коррекциями, чтоб можно было использовать даже советника – усреднителя. Но основной правило работы с советниками, всегда помнить, что любой робот не будет прибыльно торговать длительное время без контроля. Рынок поменяется и вам нужно этот момент проконтролировать, так как заложенный алгоритм не сможет сам адаптироваться.А перед использованием советника не лишним будет сделать- прогон алгоритма по историческим данным цены.алгоритм может быть подобран так, что вы видите только лучшие моменты работы робота и его высокую эффективность, или то что вы тоже можете влиять на цену не берется во внимание. Таким образомСоветовать какой советник вам лучше использовать я не буду, так как в сети достаточно информации по каждому из доступных, да и скептически стоит относиться ко вседоступным вариантам. Лучший способ, конечно, это иметь свою собственную стратегию и по ней работать, писать робота. Но есть и платные варианты, что также дополнительно предлагают обновления, что улучшает эффективность торговли и подстраивает советника под изменения рынка, но и здесь могут быть подводные камни, так как не все платное есть хорошее. Но нужно пробовать и экспериментировать, особенно если вы уже знакомы с криптовалютой, у вас есть компьютер, выход в интернет и желание перемен.

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