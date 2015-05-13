Биржа Leverj закрывает ICO с привлеченными $14 млн инвестиций - Новости криптовалют | MMGP

Leverj, децентрализованная биржа, позволяющая торговать заемными средствами, сегодня объявила о том, что она завершила ICO, в ходе которого было привлечено 32 512 ETH, что эквивалентно $13,5 млн. Приобретенные инвесторами токены LEV будут распределены в течение следующих 7 дней.
Изначально компания планировала завершить ICO 7 декабря 2017 года, но перегруз сети Ethereum дал о себе знать и команда завершила продажу токенов на день раньше.
Бхарат Рао, генеральный директор Leverj, прокомментировал:
Мы очень рады поддержке, которую получили от сообщества Leverj. Большое количество участников отражает значительную потребность рынка в высокоэффективной торговле криптовалютой. Leverj будет продолжать поддерживать интересы нашего сообщества, поскольку мы создаем продукт, благодаря которому инвесторы смогут торговать токенами ERC-20 с беспрецедентным уровнем безопасности и сохранности персональных данных.
Платформа Leverj использует двухуровневую систему токенов - LEV и FEE. LEV будет использоваться для оплаты различных сервисов Leverj и стэкинга. Результатом стэкинга станет токен FEE, позволяющий оплачивать комиссии по транзакциям. В рамках этой системы платежи по торговым операциям Leverj будут выплачиваться в FEE по фиксированной цене ETH. Leverj в конце ноября развернул бета-версию своей платформы, позволяющая пользователям конвертировать свои недавно приобретенные токены LEV в FEE.
Бхарат Рао добавил:
Leverj предоставит самую лучшую платформу для торговли токенами. Мы благодарны за поддержку и инвестиции, которые наше сообщество предоставило. Мы может создать экосистему с повышенной безопасностью и сохранностью личных данных для торговли токенами. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить сообществу криптовалютную биржу, которая будет масштабироваться с точки зрения пользователей и с помощью расширенного функционала, которые мы можем предложить.