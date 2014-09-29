Нужно спасать Ethereum и остановить криптокотят! - Новости криптовалют | MMGP

Кто бы мог подумать, что какие-то криптокотята запросто положат мощную сеть Виталика Бутерина?
На этой неделе, сеть Этериум с трудом справляется с огромными перегрузками. Загруженность мемпула (набор транзакций, которые ожидают подтверждения) аж под 800 000 транзакций в день. Комиссия выросла до 1 доллара. Появились проблемы у тех, кто проводит ICO. И всё из-за чертовой игры в криптокотят, которая пожирает весь потенциал сети!
Перед разработчиками остро встал вопрос масштабируемости. Команда Ethereum заявила, что отвлечется от глобальной задачи по переходу на Proof of Stake, а вместо этого займется оптимизацией кода. Увеличение лимита Gas (это внутренняя криптовалюта для оплаты транзакций) станет самым быстрым решением проблемы.
P.S. Томагочи, покемоны, криптокотята… Людям заняться что-ли нечем? Говорят, что один пользователь накупил криптокотят на 125 тысяч долларов. С ума сойти можно!