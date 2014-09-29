Нужно спасать Ethereum и остановить криптокотят! - Новости криптовалют | MMGP
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Нужно спасать Ethereum и остановить криптокотят!

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Старый Сегодня, 13:28
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 516
Благодарностей: 492
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КП: 0.906
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Нужно спасать Ethereum и остановить криптокотят!


Кто бы мог подумать, что какие-то криптокотята запросто положат мощную сеть Виталика Бутерина?

На этой неделе, сеть Этериум с трудом справляется с огромными перегрузками. Загруженность мемпула (набор транзакций, которые ожидают подтверждения) аж под 800 000 транзакций в день. Комиссия выросла до 1 доллара. Появились проблемы у тех, кто проводит ICO. И всё из-за чертовой игры в криптокотят, которая пожирает весь потенциал сети!

Перед разработчиками остро встал вопрос масштабируемости. Команда Ethereum заявила, что отвлечется от глобальной задачи по переходу на Proof of Stake, а вместо этого займется оптимизацией кода. Увеличение лимита Gas (это внутренняя криптовалюта для оплаты транзакций) станет самым быстрым решением проблемы.

P.S. Томагочи, покемоны, криптокотята… Людям заняться что-ли нечем? Говорят, что один пользователь накупил криптокотят на 125 тысяч долларов. С ума сойти можно!
__________________
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Dmitriy Vassilieff вне форума  
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kolombekova (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:48
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2017
Сообщений: 105
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.200
Re: Нужно спасать Ethereum и остановить криптокотят!
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Vassilie... Посмотреть сообщение
Загруженность мемпула (набор транзакций, которые ожидают подтверждения) аж под 800 000 транзакций в день
Значит не такая и мощная платформа? А если эфиром начнут массово пользоваться?
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kolombekova вне форума  
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