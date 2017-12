Обзор и работа с многоплатформенным кошельком Bither - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Обзор и работа с многоплатформенным кошельком Bither Многоплатформенный кошелек Bither



Цитата: Bither - это простой и безопасный многоплатформенный кошелек. Поскольку он включает режимы как холодного, так и горячего хранения, пользователь может выбирать между удобством и безопасностью (а желательно благодаря использованию дополнительных настроек безопасности совместить первое со вторым). Продвинутый случайный генератор использует различные источники энтропии для большей безопасности пользователя. Модель HDM позволяет сочетать преимущества иерархической детерминированности и мультисигнатурной безопасности. Сайт кошелька bither.net



Цитата: Как такового официального сайта у кошелька нет. Это только сайт визитка, на которой представлены все ссылки для скачивания программного обеспечения кошелька. Никакой дополнительной информации о разработчиках кошелька, о его особенностях и безопасности нет. Вообще никакой информации, кроме необходимых ссылок нет.







Кошелек официально одобрен криптосообществом и его можно скачать с "официального сайта Bitcoin" -



Цитата: bitcoin.org - это один из основных сайтов криптосообщества, где можно узнать о всех новостях Bitcoin, и официальных событиях. На этом сайте представлена информация в том числе и по поводу наиболее проверенных и одобренных кошельках Bitcoin. Основным кошельком Bitcoin - является Bitcoin Core, который продвигают создатели bitcoin.org. Только пользователи Bitcoin Core загружают весь блокчейн. Остальные кошельки являются легкими и они используют уже существующий блокчейн от Bitcoin Core. Поэтому кошелек Bitcoin Core является самым важным кошельком, без которого не смогут работать другие кошелки Bitcoin, так как они все работают на основе одного блокчейн.

Скачивание кошелька



Доступны следующие версии кошелька для скачивания:



Android - доступен для скачивания на Google Play по следующей ссылке





О том, как установить кошелек и как им можно пользоваться можно узнать, просмотрев следующее видео



Если ваш девайс является продукцией корпорации Aplle, то скачать кошелек, вы можете на приложении от App Store



Для этого вам надо пройти по следующей ссылке:



Также вы можете разобраться со всеми последними обновлениями и версиями кошелька.



Вот скриншот кошелька на Apple. Кошелек выглядит следующим образом.









Как видно из представленного скриншота существует два типа кошелька:

1. Холодный - cold, предназначенный для оффлайн работы, на котором хранятся основные деньги и который наиболее безопасен и не зависит от сети.

2. Горячий - hot, предназначен для онлайн работы и текущей деятельности, на нем хранятся только те средства, которые вам нужны для текущей деятельности.



При создании кошелька вам нужно будет задать 2 пароля. Отдельный пароль для доступа в холодный кошелек и специальный пароль для доступа в горячий кошелек.



Скачивание кошелька на персональный компьютер:



1. Чтобы скачать кошелек на персональный компьютер вам вначале необходимо будет установить, какую операционную систему поддерживает ваш компьютер.



Доступны версии кошелька для следующих операционных систем



Windows64

Windows32

MacOSX64

Linux64



2. Выбираем нужную операционную систему. Загружаем файл. Его распаковываем и устанавливаем, следуя инструкции по установке.



3. Если вы все сделали правильно, то можно запустить кошелек и начать с ним работу:



Работа с кошельком



1. Запускаем программу и заходим в меню:







2. Создаем новый кошелек, нажав на кнопку New. Дальше следуем инструкциям.



Цитата: При создании кошелька вам необходимо будет задать два пароля: для холодного кошелька и отдельно для горячего кошелька



4. Просмотр информации по счетам осуществляется в разделе HD account.



5. Возможен экспорт и импорт информации с уже существующих счетов.



6. Для проверки паролей существует специальный раздел -Check Private Keys



Дополнительные возможности кошелька







Для осуществления платежей и получения денег необходимо выбрать счет в Bitcoin.



В появившейся вкладке, если хотите получить деньги нажать на кнопку Receive и появится номер счета и код для получения средств.

Если хотите отправить деньги необходимо нажать на вкладку Send и в появившейся форме указать номер счета и сумму, которую вы хотите отправить.



В функционал Bitcoin кошелька Bither входят:



1. возможность работать на большинстве платформ и устройств;

2. возможность горячего и холодного хранения средств;

3. использование случайного генератора для повышения уровня безопасности;

4. сочетание преимуществ мультисигнатурной безопасности и иерархической детерминированности.



Работа с мобильной версией кошелька:



1. Устанавливаем пароли для холодного и горячего кошелька.

2. Так выглядит информация по всем вашим холодным и горячим кошелькам







3. Можно просмотреть общую информацию по всем счетам в виде кругового графика







4. Через кошелек можно посмотреть текущий курс обмена Bitcoin на подключенных биржах. На компьютере это можно сделать через раздел More - Exchange rate providers



Вот так выглядят курсы обмена на мобильнике







5. Получение и отправка денег. Нажимаете на номер счета, появляется номер счета и код для сканирования и получения денег. Чтобы отправить деньги надо нажать на кнопку Send



