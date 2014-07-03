Тим Дрейпер посоветовал президенту Аргентины инвестировать в биткоин - Новости криптовалют | MMGP

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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,122 Благодарностей: 1,861 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

Тим Дрейпер посоветовал президенту Аргентины инвестировать в биткоин

Тим Дрейпер, биткоин-инвестор и предприниматель, сегодня порекомендовал Маурисио Макри, президенту Аргентины инвестировать в биткоин. Это было интересное заявление, хотя вряд ли Макри прислушается к Дрейперу.



Каждый, кто следил за финансовым положением Аргентиры, знает, что в стране что-то нужно менять. Хотя в этой стране не так уж и плохо, в отличие от Венесуэлы, но годовая инфляция на уровне 20% и сокращающиеся золотовалютные резервы дают о себе знать. По словам Тима Дрейпера, биткоин - это решение, в котором нуждается Аргентина.



Недавно Дрейпер сел с начальником штаба страны Маркосом Пеньей и президентом Маурисио Макри в рамках Форума инвесторов, который состоялся в Пуэрто-Мадеро в прошлый четверг. Мероприятие стало возможностью обсудить различные финансовые события, что собственно и сделали.



Аргентина - страна с множеством проблем, но она также представляет интересную инвестиционную возможность для смелых предпринимателей. Все зависит от того, как ситуация в Аргентине будет развиваться в ближайшие месяцы, как с финансовой, так и с технологической точки зрения. Если бы страна сосредоточилась на блокчейне и криптовалютах, возможно, некоторые проблемы в стране можно было бы решить довольно быстро. Дрейпер также сказал, что биткоин способен побороть бюрократию и развернуть в стране те решения, направленные на оптимизацию всех отраслей. Аргентина может стать одной из ведущих стран, если развернет технологию блокчейн и примет биткоин, - считает Дрейпер. Биткоин нельзя игнорировать. Ведущая криптовалюта уже оказала большое влияние на мире в этом году, и он может принести большую пользу для экономики Аргентины.



Тим Дрейпер считает, что биткойн окажет положительное влияние на малый и средний бизнес страны. По словам Дрейпера, биткоин представляет собой социальную трансформацию, и он считает, что Аргентина должна принять биткоин в качестве официальной валюты. Это не заменило бы национальную валюту, но сделать ее законным платежным средством, несомненно можно. Никто не знает примет ли Маурисио Макри рекомендации Тима Дрейпера или нет. Аргентина находится в несколько сложном положении уже много лет, и ей по сути нечего терять, если примет биткоин в качестве официальной валюты.



Перевод специально для MMGP.RU

Тим Дрейпер, биткоин-инвестор и предприниматель, сегодня порекомендовал Маурисио Макри, президенту Аргентины инвестировать в биткоин. Это было интересное заявление, хотя вряд ли Макри прислушается к Дрейперу.Каждый, кто следил за финансовым положением Аргентиры, знает, что в стране что-то нужно менять. Хотя в этой стране не так уж и плохо, в отличие от Венесуэлы, но годовая инфляция на уровне 20% и сокращающиеся золотовалютные резервы дают о себе знать. По словам Тима Дрейпера, биткоин - это решение, в котором нуждается Аргентина.Недавно Дрейпер сел с начальником штаба страны Маркосом Пеньей и президентом Маурисио Макри в рамках Форума инвесторов, который состоялся в Пуэрто-Мадеро в прошлый четверг. Мероприятие стало возможностью обсудить различные финансовые события, что собственно и сделали.Аргентина - страна с множеством проблем, но она также представляет интересную инвестиционную возможность для смелых предпринимателей. Все зависит от того, как ситуация в Аргентине будет развиваться в ближайшие месяцы, как с финансовой, так и с технологической точки зрения. Если бы страна сосредоточилась на блокчейне и криптовалютах, возможно, некоторые проблемы в стране можно было бы решить довольно быстро. Дрейпер также сказал, что биткоин способен побороть бюрократию и развернуть в стране те решения, направленные на оптимизацию всех отраслей. Аргентина может стать одной из ведущих стран, если развернет технологию блокчейн и примет биткоин, - считает Дрейпер. Биткоин нельзя игнорировать. Ведущая криптовалюта уже оказала большое влияние на мире в этом году, и он может принести большую пользу для экономики Аргентины.Тим Дрейпер считает, что биткойн окажет положительное влияние на малый и средний бизнес страны. По словам Дрейпера, биткоин представляет собой социальную трансформацию, и он считает, что Аргентина должна принять биткоин в качестве официальной валюты. Это не заменило бы национальную валюту, но сделать ее законным платежным средством, несомненно можно. Никто не знает примет ли Маурисио Макри рекомендации Тима Дрейпера или нет. Аргентина находится в несколько сложном положении уже много лет, и ей по сути нечего терять, если примет биткоин в качестве официальной валюты.

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