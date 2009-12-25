Золото теперь можно купить за биткоины - Новости криптовалют | MMGP

Биткоин стал дороже еще на $3 тыс. За сутки цена выросла на 25%, за неделю - взлет на 50%. Сегодня была пройдена отметка $17 тыс. Бурный рост цены криптовалюты сопровождается еще и распространением использования цифровых денег в повседневной жизни.
Накануне Apmex - крупнейший в мире онлайн-магазин по продаже драгоценных металлов - начал принимать биткоины в качестве оплаты. Кстати, многие инвесторы покупают криптовалюты в качестве защитного актива, как золото. Теперь они могут делать и то и другое, вообще не прибегая к использованию традиционных денег.
В целом же главный драйвер роста стоимости биткоина - растущая популярность криптовалюты, а также ожидания начала торгов фьючерсами: они начнутся в ближайшие дни.
Кроме того, как мы уже отметили, активно распространяется использование биткоинов и технологии блокчейн. Помимо Apmex, например, крупнейший банк Австралии готовится выпустить облигации при помощи технологии распределенного реестра. Ранее эту операцию уже опробовали в России: "Райффайзенбанк" и "МегаФон" провели сделку по размещению рублевых облигаций через блокчейн.
Многие операции, в том числе и размещение облигаций, гораздо удобнее проводить на системе распределенных реестров, и финансисты стараются этим пользоваться.
Совсем недавно "Вести. Экономики" сообщали, что сразу пять компаний обратились к Национальному расчетному депозитарию (НРД, который входит в группу Московская биржа) для размещения облигаций, учет по которым будет осуществляться по технологии блокчейн. Об этом журналистам сообщил председатель правления НРД Эдди Астанин.
Кроме того, Сбербанк и "Альфа-банк" провели первую в Россию банковскую платежную транзакцию при помощи технологии блокчейна. 28 ноября "МегаФон" перечислил 1 млн руб. со счета в "Альфа-банке" своей дочерней компании "МегаЛабс" на счет в Сбербанке. Операция проводилась в приватной сети, созданной на основе ИТ-инфраструктуры Сбербанка.
Статус криптовалют в мире
В блокчейне Ethereum вообще наблюдается настоящее помешательство на "криптокотиках". Игра CryptoKitties от студии AxiomZen стала новым модным трендом в интернете и получила взрывную популярность. В приложении CryptoKitties пользователи могут покупать и продавать виртуальных "котят" за криптовалюту Ethereum. Объем транзакций уже превысил $4 млн.
Игра CryptoKitties выпущена 28 ноября, и к настоящему моменту на нее приходится 11% всех транзакций сети Ethereum согласно данным ETH Gas Station. Еще пару дней назад на нее приходилось всего 4% транзакций. Суть игры в том, чтобы заводить виртуальных "котят", имеющих определенный набор уникальных атрибутов ("котрибутов"). Скрещивая своих виртуальных питомцев с питомцами других пользователей, игроки пытаются вывести "котят" с редкими характеристиками.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94889