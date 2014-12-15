Российским майнерам может грозить уголовная ответственность - Новости криптовалют | MMGP

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Российским майнерам может грозить уголовная ответственность
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Сегодня, 12:57
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Сегодня, 12:42
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 1
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Российским майнерам может грозить уголовная ответственность
В который раз Минфин РФ пытается ограничить внедрение криптовалюты в стране, но пока что все безуспешно..
И вот они, новые поправки в Уголовный кодекс и КоАП
Источник:https://freedman.club/rossiiskim-mai...tvetstvennost/
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Сегодня, 12:57
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