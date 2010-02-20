[PreICO] ARCHICOIN – распределенное хранилище с крипто защитой 01.12.17–01.02.2017 - ICO | MMGP
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[PreICO] ARCHICOIN – распределенное хранилище с крипто защитой 01.12.17–01.02.2017

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[PreICO] ARCHICOIN – распределенное хранилище с крипто защитой 01.12.17–01.02.2017
[Pre-ICO][ICO] ARCHICOIN – распределенное хранилище с криптографической защитой 01.12.2017 – 01.02.2018 / 01.04 – 01.05.2018 [BOUNTY]

ARCHICOIN – распределенное хранилище с использованием устойчивой к взлому криптографической защиты. Платформа предоставляет возможность хранить и использовать всевозможные файлы. Система является полностью децентрализованной. Вместо единого дата-центра будет действовать большое количество отдельных серверов в сети. Количество таких серверов является неограниченным. Каждый желающий пользователь сети сможет выделить часть своего дискового пространства для сервиса, за что будет получать вознаграждение.

Все файлы, хранящиеся в экосистеме, будут шифроваться. Для получения доступа пользователи будут использовать приватный ключ. Только владелец информации сможет получить к ней доступ. ARCHICOIN – это сервис безопасного хранения, обмена и монетизации любых данных. Масштабируемость проекта позволяет хранить огромные объемы данных.

При загрузке файла на платформу он разделяется на части, которые зашифровываются и распределяются между узлами сети. У всех участников сети будут храниться только куски файлов. За счет этого обеспечивается защита от взлома и хищения информации.

Команда проекта подсчитала примерную стоимость хранения 1 Тб данных в сети ARCHICOIN - $27. Это в 10 раз меньше, нежели на популярных сейчас централизованных облачных сервисах, таких как Microsoft Azure и Amazon S3, где стоимость 1 Тб составляет $300.

Для создания отказоустойчивого хранилища, способного вмещать большие объемы информации, создается экосистема, привлекающая пользователей интернета, которые смогут выделять свои жесткие диски для хранения данных клиентов сервиса. По сути, эти пользователи являются майнерами, запускающими распределенные узлы в рамках платформы. За выделение дискового пространства майнеры будут получать вознаграждение в монетах ARCHICOIN. Это будет мотивировать пользователей предоставлять пространство экосистеме, что поспособствует ее стремительному масштабированию. Даже пользователи с небольшими ресурсами смогут принимать участие в работе сети, получая вознаграждение. Проект ориентирован на длительный майнинг, количество монет ограничено, поэтому постепенно токены будут расти в цене. Покупать пространство у системы клиенты также будут за токены ARCHICOIN. В итоге, осуществляя майнинг, пользователи фактически совершают долгосрочные инвестиции.

Преимущества платформы ARCHICOIN:
  • Высокий уровень безопасности. Все данные, хранящиеся на распределенных узлах, будут надежно шифроваться. Распределенное хранилище представляет собой блокчейн проекта.
  • Система полностью децентрализована. Хакеры не смогут получить доступ к информации, поскольку она разбита на большое количество частей, хранящихся на разных серверах.
  • Возможность хранения как структурированных, так и неструктурированных данных.
  • Независимость и автономность. Система не зависит от каких-либо компаний или государственных органов. В работу не могут вмешиваться регуляторные органы любых государств. При получении доступа к данным клиент не взаимодействует с третьей стороной, что гарантирует максимальную защиту.
  • Доступ к данным может получить исключительно их владелец или уполномоченное им лицо. Получение доступа осуществляется посредством личного ключа.
  • Высокая скорость. Все операции в сети производятся максимально быстро за счет наличия большого количества узлов.
  • Доступная стоимость хранения.
  • Возможность получения дохода за счет предоставления собственного дискового пространства.

Токен ARCHICOIN, выгоды для инвесторов

В рамках проекта выпускается собственный токен ARCHI. Общее количество эмитированных токенов составляет 175 миллиардов ARCHI. Монета будет использоваться для произведения расчетов внутри системы. Именно за эту криптовалюту клиенты смогут покупать пространство для хранения своих данных. Токены также будут использоваться для выплаты вознаграждения майнерам, предоставляющим пространство на своих жестких дисках. Оплатить место хранения, внутренние тарифы и залог на предоставление места на жестком диске можно будет исключительно токенами ARCHI, что обеспечит их востребованность. Чем больше клиентов будет использовать сервис, тем выше ценность монеты. Новым пользователям будет необходимо покупать эти токены для получения пространства, что сформирует реальный рыночный спрос.

Но, для привлечения финансирования на ICO команда проекта не может использовать самостоятельные токены ARCHICOIN, находящиеся в основе платформы, поскольку эти монеты будут выпущены только после запуска собственного блокчейна. Поэтому для привлечения инвестиций на реализацию проекта выпускается купонный токен ArchiCoinICO. Эмиссия токенов будет произведена на блокчейне Эфириум. После запуска своего блокчейна все монеты ArchiCoinICO будут конвертированы в ARCHI по курсу 1 к 1.

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности – рост ценности токена, как единственной валюты для расчетов внутри экосистемы. При этом клиентам не обязательно будет самостоятельно покупать токены на рынке, разбираться с работой криптовалютных бирж и т. д. Они смогут оплатить дисковое пространство в удобной для них валюте, к примеру, с банковской карты. Далее платформа за эти деньги автоматически покупает токены у их держателей. Это гарантирует высокую ликвидность и последовательный рост курса токена.

С целью стимулирования владения токенами система будет осуществлять дополнительный бонусный выпуск монет. Для получения бонусов инвестор должен владеть ARCHI на конец месяца, в котором производится бонусная эмиссия. При этом размер бонусов будет варьироваться, в зависимости от месяца эмиссии.
Разработка стабильной версии платформы стартует в июне 2018 года. Выход финальной версии запланирован на сентябрь 2018 года, после чего сервис будет переведен в Open-Source режим.

Модель распределения токенов:
  • 0,3% - закрытая предварительная продажа.
  • 0,4% - Pre-ICO.
  • 10% - ICO.
  • 0,8% - команде проекта.
  • 0,5% - консультантам.
  • 0,2% - BOUNTY кампания.
  • 87,8% - майнинг.
350 миллионов токенов выделяются на вознаграждение участников BOUNTY кампании, способствующих продвижению и популяризации проекта.

Детали ICO

Токены будут распределяться среди инвесторов в два основных этапа: Pre-ICO и ICO. При этом Pre-ICO в свою очередь делится еще на две стадии: закрытая предпродажа и публичная реализация. Номинальная стоимость одного токена - $0,002.

В рамках закрытой стадии Pre-ICO планируется реализовать 400 миллионов токенов. На данном этапе стоимость одного токена составит $0,0005 (скидка 75%), планируется привлечь $200 000. Закрытое Pre-ICO будет проходить с 1 декабря 2017 по 15 января 2018 года. Минимальная сумма покупки составляет $30.
Публичный раунд Pre-ICO пройдет с 15 января по 1 февраля 2018 года. На данном этапе планируется распродать 700 миллионов ARCHI. Скидка для инвесторов составит 50%, соответственно, цена одной монеты - $0,001. На этой стадии минимальная сумма вклада составляет $100. Привлеченное финансирование будет направлено на маркетинговое продвижение последующего ICO и разработку платформы. На открытом Pre-ICO планируется привлечь не менее $200 000. Максимальная цель сбора составляет $700 000.

Основной этап продажи, ICO, пройдет с 1 апреля по 1 мая 2018 года. Стоимость токена в ходе данного раунда составляет $0,002, на протяжении первых двух дней ICO будет действовать бонус в размере 25%. На продажу будет выставлено 17,5 миллиарда токенов. Минимальная сумма инвестирования составляет $100. На данном этапе основатели проекта планируют привлечь не менее $20 миллионов, а максимальная цель составляет $35 миллионов. Привлеченные средства будут направлены на запуск блокчейна платформы. Последующее распределение токенов ARCHI будет осуществляться посредством майнинга.

Всего на Pre-ICO и ICO будет размещено 18,2 миллиарда токенов ArchiCoinICO, которые после старта сервиса конвертируются в соответствующее количество ARCHICOIN. К оплате на всех этапах распределения монет принимаются криптовалюты Ethereum, Bitcoin, Litecoin и Dash. На протяжении нескольких недель по завершении разработки и тестирования блокчейна платформы, токен выйдет на криптовалютные биржи. Сначала монета появится на самых крупных площадках, но затем будут добавляться и другие, исходя из роста торговых объемов и запросов пользователей. На торговых площадках токены ARCHI можно будет купить за все ликвидные криптовалюты (такие как BTC и ETH) и фиатные валюты (доллары США, евро, российские рубли).

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